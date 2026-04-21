बाजार चढ़ा फिर भी टूट रहा रुपया, युद्ध शांति की आहट के बावजूद क्यों बढ़ी करेंसी में घबराहट ?

Rupee Vs Dollar: आज ग्लोबल मार्केट में जहां कच्चा तेल गिरा, सोना लुढ़का, वहीं शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी लौट आई. भारतीय शेयर बाजार आज 700 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता की तैयारी तेज हो गई है. भले ही ये दोनों देश एक दूसरे को धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में दोनों के बीच शांति वार्ता की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस खबरों का असर करेंसी मार्केट पर भी पड़ा है. मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे कमजोर होकर 93.32 पर पहुंच गया. सोमवार को इसमें 25 पैसे की गिरावट आई थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रुपये को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, कई नियमों में बदलाव किया गया है. अब देखना है कि ये ढील रुपये को कितनी ताकत देती है ?

क्यों टूट रहा भारतीय रुपया?

ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल रिस्क के चलते भारतीय रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. डॉलर की बढ़ी डिमांड रुपये पर दबाव को बढ़ा रहा है. चूंकि अमेरिकी डॉलर को सेफ-हेवन माना जाता है, इसलिए युद्ध की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है. डॉलर की बढ़ती कीमत के चलते रुपया लुढ़क रहा है. इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बड़ा फैक्टर है. ईरान-अमेरिका के बीच दो हफ्ते का सीजफायर खत्म होने वाला है, लेकिन दोनों के बीच अब तक शांति समझौता नहीं हो पाया है. ऑयल सप्लाई के बढ़ते खतरे और बढ़ती कीमत का डर भी रुपये के गिरने की एक वजह है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल इन्पोर्ट करता है, ऐसे में उसे तेल आयात के लिए अधिक डॉलर की जरूरत होगी, जो रुपये पर दबाव बढ़ाएगा. विदेशी निवेशकों की बिकवाली और RBI की पॉलिसी में बदलाव जैसे फैक्टर्स रुपये की वैल्यूएशन में बदलाव ला रहे हैं.

पढ़ें- रुपये के सामने भले दहाड़ रहा हो डॉलर पर इन करेंसी के सामने बिल्कुल फिसड्डी, दुनिया की टॉप 10 ताकतवर करेंसी में ट्रंप का नोट कहां ?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है आरबीआई की नई पॉलिसी, जो रुपये को देगी ताकत

गिरते रुपये को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में फिर से ढील दी है. आरबीआई ने फॉरेक्स ट्रेड पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है. मजबूत फॉरेक्स रिजर्व की बदौलत रिजर्व बैंक ने नियमों में ढील दी है, ताकि विदेशी करेंसी का इन्फ्लो बढ़े और रुपये की ताकत बढ़ सके. इससे पहले मार्च 2026 में रुपये को संभालने के लिए कई नियमों में बदलाव किया था. जिसके तहत बैंकों को हर कारोबारी दिन के आखिरी में ऑनशोर डिलीवरेबल करेंसी मार्केट में अपनी नेट ओपन पोजिशन को 100 मिलियन डॉलर तक रखनी थी. बैंकों के लिए ऑफशोर NDF मार्केट में 40 अरब डॉलर के सट्टेबाजी को रोक दिया था. आरबीआई की छूट के बाद अब डीलर्स ऑफशोर नॉन-डेलिवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में फिर से पोजीशन कर सकेंगे. इसका असर रुपये को मजबूती देने को मिलेगा.