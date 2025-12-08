Advertisement
शेयर बाजार का 'खूनी मंडे', 800 से ज्यादा अंक गिरा सेंसेक्स, निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपये स्वाहा

BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के ₹471 लाख करोड़ से गिरकर ₹464 लाख करोड़ से नीचे आ गया, जिससे निवेशकों को एक ही सेशन में ₹7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.

Dec 08, 2025, 03:33 PM IST
Indian stock market : सोमवार 8 दिसंबर को इंट्राडे ट्रेडिंग में भारतीय शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ है. बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई और मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट में 2% तक का अधिक का नुकसान हुआ है. सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंक या लगभग 1% गिरकर इंट्राडे के निचले स्तर 84,875.59 पर आ गया. जबकि निफ्टी 50 1% गिरकर इंट्राडे के निचले स्तर 25,892.25 पर आ गया है. मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में बिकवाली तेज थी, क्योंकि BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स सेशन के दौरान 2% से अधिक गिर गए हैं.

क्यों गिर रहा है मार्केट?

हालांकि, बाजार का मीडियम-टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इन पांच फैक्टर्स पर जोर दिया है जो इस बिकवाली के पीछे हो सकते हैं.,

1. रुपये में गिरावट
भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब मंडरा रहा है. सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी पूंजी के लगातार आउटफ्लो के कारण घरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.15 पर आ गई है. ऐसा लगता है कि इससे मार्केट के सेंटिमेंट को बड़ा झटका लगा है. इस साल रुपये की गिरावटने इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत की मजबूत GDP ग्रोथ और रिकॉर्ड-कम महंगाई के बावजूद करेंसी डॉलर के मुकाबले नए निचले स्तरों को छू रही है.

2. US फेड पॉलिसी के नतीजे से पहले सावधानी

बाजार का फोकस 10 दिसंबर को US फेड के इंटरेस्ट रेट के फैसले पर है. हालांकि, इस बात की काफी उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करेगा. लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी नेगेटिव सरप्राइज के असर से बचने के लिए बिकवाली कर रहे हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर US फेडरल रिजर्व रेट में कटौती नहीं करता है, तो डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिससे भारतीय शेयर बाजार पर और दबाव पड़ेगा.

3. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बनी अनिश्चितता

हालांकि, भारत और अमेरिका की ओर से संभावित डील के बारे में पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन डील के समय और अंतिम रूप को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

4. जापानी बॉन्ड यील्ड में उछाल

सोमवार को जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड कई सालों के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जिससे येन कैरी ट्रेड के संभावित उलटफेर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. जापानी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से पता चलता है कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जिससे येन मजबूत होगा.

5. FIIs की लगातार बिकवाली
FIIs इस साल जुलाई से भारतीय इक्विटी बेच रहे हैं। कैश सेगमेंट में उन्होंने जुलाई से अब तक ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक के भारतीय स्टॉक बेचे हैं. दिसंबर के सिर्फ पांच सेशन में भारतीय बाजार में ₹10,404 करोड़ के स्टॉक बेचे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

