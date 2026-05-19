PNG की रफ्तार पर ब्रेक! लाखों घरों के लिए पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन कहां खड़ी हो गई सबसे बड़ी अड़चन?

PNG Connection : देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की सरकार की बड़ी योजना अब कई चुनौतियों में घिरती नजर आ रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रोजाना 1 लाख नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था. लेकिन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियां फिलहाल सिर्फ 8,000-10,000 कनेक्शन प्रतिदिन ही जोड़ पा रही हैं.

सबसे बड़ी परेशानी: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

CGD सेक्टर के अधिकारियों के मुताबिक, PNG विस्तार की सबसे बड़ी बाधा प्रशिक्षित और सर्टिफाइड गैस प्लंबरों की भारी कमी है. कंपनियों का कहना है कि जिस स्तर पर सरकार विस्तार चाहती है. उसके लिए पर्याप्त तकनीकी वर्कफोर्स मौजूद ही नहीं है. ये स्थिति NCR, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में और खराब हो गई है, जहां चुनावी गतिविधियों के कारण कई प्लंबर अपने गृह राज्यों को लौट गए हैं. एक CGD अधिकारी के अनुसार, 'सरकार की जल्दबाजी समझ में आती है, लेकिन मौजूदा सिस्टम और संसाधन इतने बड़े विस्तार के लिए तैयार नहीं हैं.'

पानी के प्लंबरों को दी जा रही ट्रेनिंग

वर्कफोर्स की कमी दूर करने के लिए कंपनियां अब पानी के प्लंबरों को भर्ती कर उन्हें 3-4 हफ्ते के क्रैश कोर्स के जरिए गैस पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दे रही हैं. हालांकि, उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इतने कम समय की ट्रेनिंग से सुरक्षा मानकों और तकनीकी दक्षता को पूरी तरह सुनिश्चित करना मुश्किल है.

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लक्ष्य से काफी पीछे PNG सेक्टर

अब तक देश में करीब 1.6 करोड़ PNG कनेक्शन ही दिए जा सके हैं, जबकि तय समयसीमा के हिसाब से ये आंकड़ा लगभग 4 करोड़ होना चाहिए था. अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 2030 तक 12.5 करोड़ से अधिक PNG कनेक्शन देने का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करना बेहद कठिन हो सकता है.

पाइपलाइन बिछी, फिर भी लाखों घरों में गैस शुरू नहीं

CGD कंपनियों के सामने सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता एक्टिवेशन की भी बड़ी चुनौती है. इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, करीब 60 लाख ऐसे घर हैं जहां PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है. लेकिन, लोगों ने अभी तक सर्विस शुरू नहीं करवाई.

किराये के मकान भी बन रहे बड़ी बाधा

रेंटल हाउसिंग सेक्टर में मकान मालिक PNG प्रक्रिया पूरी कराने से बच रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट और दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण मकान मालिक अतिरिक्त झंझट नहीं लेना चाहते. एक अधिकारी ने कहा, 'मकान मालिक किरायेदारों के लिए ये प्रक्रिया पूरी कराने में रुचि नहीं दिखाते.'

डिमांड से कंपनियों का खर्च बढ़ा

कई इलाकों में ग्राहकों की संख्या कम और बिखरी हुई होने से कंपनियों को इंस्टॉलेशन टीम भेजना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं लग रहा. इससे भी PNG रोलआउट की गति धीमी पड़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि जब एक इलाके में पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिलते, तो कंपनियां वहां इंस्टॉलेशन टाल देती हैं. इससे उपभोक्ताओं को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है.