न फ्लाइट कम, न पायलट, फिर क्यों कैंसिल हो रहे इंडिगो के विमान, क्या एयरलाइन ने खुद किया है खेला ? पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और निकली

Why Indigo Flight Cancelled: नए FDTL नियम ने इंडिगो की पोल खोल दी. नई व्यवस्था के लिए इंडिगो तैयार नहीं था. जहां देश की बाकी एयरलाइंस की फ्लाइटें तय वक्त पर उड़ती रही, इंडिगो के फ्लाइट्स पस्त हो गए. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 08, 2025, 01:17 PM IST
IndiGo Airlines Status Update:  एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़, अफरा-तफरी की स्थिति है. वेटिंग एरिया पैसेंजर्स और उनके लगेज से भरा पड़ा है. लोग अपने फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. बीते 6 दिनों में भारत के हवाई अड्डों पर IndiGoएयरलाइन की वजह से जो स्थिति बनी है, उसने पूरे एविएशन सेक्टर की पोल खोलकर रख दी है. भारतीय एविएशन सेक्टर में 65 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली IndiGo की फ्लाइट्स अचानक सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई. 20 सालों में भारत के विमानन सेक्टर ने पहले ऐसा नहीं देखा था. DGCA के नए नियम, पायलटों की नई ड्यूटी रूल्स, हवाई यात्रा के लिए सुरक्षा की नई गाइडलाइंस क्या लागू हुई इंडिगो एयरलाइन कोलैप्स हो गई. 

क्यों थम गई इंडिगो की उड़ान 

इंडिगो की 2500 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है. नए FDTL (Flight Duty Time Limitations) के नियम ने इंडिगो की पोल खोल दी. सरकार की ओर से पायलटों के लिए आराम के घंटे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे या फिर रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 की गई, ताकि विमान परिचालन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके, लेकिन इस नई व्यवस्था के लिए इंडिगो तैयार नहीं था. जहां देश की बाकी एयरलाइंस की फ्लाइटें तय वक्त पर उड़ती रही, इंडिगो के फ्लाइट्स पस्त हो गए. 

इंडिगो संकट के पीछे की कहानी कुछ और 

DGCA का नया FDTL नियम सभी एयरलाइंस पर लागू हुआ, लेकिन सिस्टम कोलैप्स सिर्फ इंडिगो का ही हुआ. सिर्फ इंडिगो के फ्लाइट्स की कैंसिल हो गए. नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) पॉलिसी ने सिर्फ इंडिगो को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया. 6 दिन में इंडिगो की वजह से देशभर में हाहाकार मचा दिया.देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की फ्लाइटें रद्द होने से पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया. अब सवाल ये कि ये संकट सिर्फ इंडिगो के साथ ही क्यों हुआ ? क्यों सिर्फ इस नियम ने इंडिगो की उड़ानों पर असर डाला ? 

जानबूझकर इंडिगो ने खराब किए हालात ?  

इंडिगो ने दावा किया कि एयरलाइन की मौजदा बिगड़ी स्थिति DGCA के न FDTL नियम की वजह से है, लेकिन सच्चाई कुछ और है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इंडिगो के एक पायलट के हवाले से लिखा है कि कैसे सिर्फ 124 पायलट की कमी दिखाकर इंडिगो ने ये पूरा खेल रचा. सिर्फ 665 कैप्टन और 59 को पायलट की कमी ने सिर्फ इंडिगो नहीं बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया ? टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करता है. 2357 कैप्टन, 2194 फर्स्ट ऑफिसर्स और 4551 पायलट हैं, लेकिन सिर्फ 124 पायलट की कमी यानी सिर्फ 2.7 फीसदी की कमी के पूरा सिस्टम हिल गया. 

सरकार पर दवाब बनाने की कोशिश 

अगर इंडिगो के पास 124 पालयट की कमी है तो इससे  5-7 प्रतिशत प्रभावित होनी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरा सिस्टम कॉलैप्स हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझ कर ऐसे हालात बनाए गए, ताकि सरकार पर दवाब बने, जानबूझ कर SOP तोड़े गए, जानबूझकर एयरलाइन ने स्टैंडबाय रोस्टर खाली रखा, पायलटों को आखिरी घंटे पर कॉल किया जाने गया, जबकि नियम 5 से 6 घंटे पहले करने का है. पायलटों की देरी से विमान कैंसिल होने लगे. इतना ही नहीं एयरपोर्ट पर रिमोट बे में इंडिगो के विमानों को एक-दूसरे से पार्क किया जाने लगा, ताकि ग्राउंस स्टाफ को एक विमान से दूसरे तक पहुंचने में देर हो और विमान के परिचालन में देरी हो पाए.   

इंडिगो ने क्यों किया ऐसा 

इंडिगो नहीं चाहती है कि FDTL का नया नियम लागू न हो. इस नियम से उसके मुनाफे पर असर होगा. जो नियम दो साल पहले बनाए गए, इंडिगो नहीं चाहती कि उसे लागू किया जाए. इतना वक्त रहने के बावजूद उसने FDTL को लागू करने की योजना नहीं बनाई.  एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सैम थॉमस की माने तो विमान कंपनी ने अपने मुनाफे की वजह से सुरक्षा से किनारा कर लिया. 

एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली 

एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर समेत भारत में 7 एयरलाइंस कंपनियां है, जिसमें इंडिगो की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी 65 फीसदी की है. यही इंडिगो की सबसे बड़ी ताकत है. चूंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसके कारण इसमें आई बाधा पूरे देश के लिए संकट बन गई.  इंडिगो की इस मोनोपोली ने पूरे देश को लगभग बंधक बना लिया. इंडिगो का दबदबा ऐसा है कि अगर कंपनी ठप हुई तो पूरा देश हिल गया. हवाई यातायात किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाता है, इकोनॉमी के लिए यह नसों में बहते ख़ून की तरह है. अगर ये खून जमने लगे को इकोनॉमी को फ्रीज कर देता है.  

कैसे इंडिगो बन गया एविएशन सेक्टर का किंग 

इंडिगो जो मोनोपोली दिखा रहा है उसने वो पोजीशन एक साल में नहीं बल्कि सालों में बनाया है. जिस समय इंडिगो की शुरुआत हुई, उस समय भारत के एविएशन सेक्टर में जेट एयरवेज़, किंगफ़िशर, गो एयर जैसे कई एयरलाइंस थे, जिससे इंडिगो की प्रतिस्पर्धा थी और इसी वजह से उसने अपने किराए, सुविधाओं को मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर तय किया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये एयरलाइंस बंद होती गईं. किंगफिशर, जेट एयरवेज जैसे बड़े एयरलाइंस बंद हो गए. स्पाइसजेट दिवालिया होने के कगार पर है. एयर इंडिया तकनीकी खामियों का सामना कर रही है. गो एयर अपनी आर्थिक बदहाली और घाटे को संभाल नहीं पा रही. ऐसे में इंडिगो का दबदबा बढ़ता चला गया.  किराए की दरों का टिकाऊ रखते हुए इंडिगो ने अपना प्रदर्शन अच्छा बनाए रखा है. आज ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है. भारत के एविएशन सेक्टर पर IndiGo का एकाधिकार है, लेकिन मोनोपोली का सबसे बड़ा ख़तरा है कि अगर वो कंपनी बंद हुई तो पूरा सेक्टर ही बैठ जाएगा.

   

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

: IndiGo

