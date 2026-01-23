Indigo Airline: प‍िछले द‍िनों इंड‍िगो की हजारों फ्लाइट कैंस‍िल होने का असर एयरलाइन के मुनाफे पर देखा जा रहा है. इसी का असर है क‍ि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) को दिसंबर 2025 तिमाही में बड़ा झटका लगा है. कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 78% गिरकर महज 549 करोड़ रुपये रह गया है. पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफ‍िट 2,449 करोड़ रुपये था. मुनाफे में ग‍िरावट का कारण बड़े पैमाने पर फ्लाइट का रद्द होना, नए लेबर कोड से ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का प्रावधान और रुपये का कमजोर होना माना जा रहा है.

न‍ियम बदलने से लोगों को हुई परेशानी

दिसंबर महीने की शुरुआत में डीजीसीए (DGCA) के बदले न‍ियमों से इंड‍िगो को भारी परेशानी हुई है. 1 से 9 दिसंबर तक कुल 17,404 घरेलू फ्लाइट में से एक चौथाई के करीब को रद्द करना पड़ा था. इंटरनेशनल फ्लाइट में से भी दो फीसदी रद्द हुईं थीं. फ्लाइट के कैंस‍िल होने के कारण कंपनी को 577 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. एविएशन रेगुलेटर DGCA की तरफ से भी उस समय CEO पीटर एल्बर्स को चेतावनी दी गई थी क‍ि क्रू की फ्लाइंग टाइमिंग की प्लानिंग ठीक नहीं थी.

ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए 1000 करोड़ खर्च क‍िये

सरकार के नए लेबर कोड के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना पड़ा. इसके अलावा रुपये के कमजोर होने से भी खर्च बढ़ा है. सीईओ (CEO) पीटर एल्बर्स ने कहा कि ये तीनों ही कारण मिलकर प्रॉफ‍िट पर भारी असर डाल रहे हैं. इन चुनौत‍ियों के बावजूद इंड‍िगो का कुल रेवेन्‍यू 6.7% बढ़कर 24,541 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. दिसंबर महीने से घरेलू फ्लाइट पर फेयर कैप लगा और व‍िंटर शेड्यूल में 10% फ्लाइट कमी की गई. इसके बावजूद कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन क‍िया है.

इंडिगो ने 2025 में 12.4 करोड़ यात्रियों को उड़ाया, जो 2024 से 9% ज्यादा है. सीईओ (CEO) एल्बर्स ने कहा कि कंपनी जल्द उड़ानों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ाएगी और और तेजी से ग्रोथ करेगी. खबर आने के बाद इंडिगो का शेयर बीएसई पर 1.1% ऊपर 4,914 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बाजार सिर्फ 0.5% ऊपर था. यह दिखाता है कि निवेशक कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: इंड‍िगो में बैगेज अलाउंस क्या है?

जवाब: इंडिगो में फ्री हैंड बैगेज 7 किलो तक (115 सेमी साइज) और एक छोटा पर्स / लैपटॉप बैग 3 किलो तक मिलता है. चेक-इन बैगेज घरेलू फ्लाइट में 15 किलो फ्री है.

सवाल: यद‍ि आपकी फ्लाइट कैंस‍िल हुई है तो र‍िफंड कैसे म‍िलेगा?

जवाब: टिकट कैंस‍िल करने पर अप्लाई चार्ज काटकर रिफंड मिलता है. रिफंड 7 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट में आ जाता है. इसके ल‍िए आप ऑनलाइन या कॉल सेंटर से कैंसलेशन करा सकते हैं.