/ट्रंप ने मानी हार! समझौते के लिए भी तैयार अमेरिका पर ईरान युद्ध लंबा खींचने पर अड़ा...जंग में तेहरान कौन-सा फायदा छिपा ?

US-Iran war Update: अमेरिका और ईरान की जंग कब खत्म होगा ये कोई दावा नहीं कर सकता है. अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के विलेन बने हुए थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलटता दिख रहा है. हालात ऐसे है कि अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है. ट्रंप हमले रोकने की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान इस जंग को जारी रखना चाहता है.
ताजा घटनाक्रम इसी ओर इशारा कर रहे हैं. जहां डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान पर हमले रोकने और और खाड़ी देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव देने की बात करते हैं, लेकिन ईरान हमले की धमकी दे रहा है. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर ईरान इस युद्ध को क्यों जारी रखना चाहता है? युद्ध को जारी रखने में उसका कौन-सा फायदा छिपा है? मिसाइल और ड्रोन हमलों से अब ईरान क्यों नहीं घबरा रहा है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल टालने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि वो ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला ले रहे हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने का प्रस्ताव समझौते में शामिल है. ट्रंप अब बड़ी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन ईरान जंग पर अड़ा हुआ है. यहां तक की 29 जुलाई को हमले की जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल के साथ उसने अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश की है.
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने धमकी दी कि वो किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल-रेजा ने भी कहा कि उनका देश अपने विरोधियों की हर धमकी को वास्तविक और गंभीर मानकर उसका जवाब देने में सक्षम है.ईरान की ये धमकी दुनिया के सामने अमेरिका को कमजोर दिखाने की कोशिश की है. इस युद्ध को अब ईरान मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक बढत समझ रहा है. अब वो अमेरिका पर दबाव बनाए रखने के लिए युद्ध को आगे से बढ़ा रहा है.मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रॉस हैरिसन भी मानते हैं कि ट्रंप के हमला टालने के फैसले को ईरान अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है.
ईरान इस संघर्ष को जारी रखकर अमेरिका पर अधिक राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाए रखना चाहता है. युद्ध जितना लंबा चलेगा अमेरिका पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा. होर्मुज बंद करके ईरान ने ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर रखा है. ऊर्जा संकट की वजह से अमेरिका पर प्रेशर बढ़ रहा है. अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है.
ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को सबसे बड़ा दबाव का हथियार बनाया हुआ है. वो जानता है कि यहां तनाव बढ़ाकर वह वैश्विक तेल बाजार और अमेरिका के साथ-साथ उसके सहयोगियों पर दबाव बना सकता है. जिस रास्ते से दुनिया के 20 फीसदी तेल का आयात-निर्यात होता है, उसे बंद करने का मतलब है कच्चे तेल की कीमतें तेजी के साथ बढ़ना और वैश्विक इकोनॉमी पर दबाव बढ़ना. जिसकी वजह से दुनियाभर के देश अमेरिका को लथाड़ लगाएंगे. इसी प्रेशर का इस्तेमाल कर वो अमेरिका से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहा है. फिर चाहे ईरानी तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हमेशा के लिए खत्म करने की बात हो या होर्मुज पर टोल टैक्स लगाने की बात. अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों विदेशी बैंकों और अंतरराष्ट्रीय खातों में ईरान की लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति फ्रीज है. दबाव बनाकर वो इन रकम को फ्री करवाना चाहता है.
ईरान के पास 208 से 209 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वो उनका निर्यात नहीं कर पाता है. ईरान की अर्थव्यवस्था महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली की चपेट में है. इस आर्थिक चुनौतियों ने आंतरिक हालात ने ना बिगड़े, इसलिए ये जंग एक बड़ा हथियार बना हुआ है, हालांकि ये हथियार खतरनाक भी साबित हो सकता है.
ईरान अभी ऐसी स्थिति चाहता है जहां ना तो वो पूरी तरह युद्ध में जाए और ना ही पूरी तरह से पीछे हटे. वो सीमित संघर्ष के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवाना चाहता है. हालांकि ये हालात कब तक ही काबू में रहेंगे , जब तक तेल और व्यापार पर असर बड़ा ना हो जाए. वरना खाड़ी देश, जो अब तक इस युद्ध में चुप्पी साधे बैठे हैं, वो ईरान के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं. अमेरिका की ओर से हमले तेज हो सकते हैं. बड़े हमलों के लिए ईरान तैयार नहीं है.