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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज पर घेराबंदी कर टोल वसूलने वाला ईरान अब क्यों उसे खोलने के लिए तड़प रहा है? तेल बना मुसीबत, दो हफ्तों में खेल खत्म!

होर्मुज पर घेराबंदी कर टोल वसूलने वाला ईरान अब क्यों उसे खोलने के लिए तड़प रहा है? तेल बना मुसीबत, दो हफ्तों में खेल खत्म!

Iran on Strait of Hormuz:  ईरान अमेरिका युद्ध के बीच होर्मुज को डेडलॉक बना था, अब ईरान उसे खोलने को तैयार है. ईरान का तेल ही उसके लिए मुसीबत बन गया है, जिसे वो ना तो निकालना बंद कर सकता है और ना ही उसे रखने के लिए उसके पास जगह है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 29, 2026, 02:20 PM IST
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होर्मुज पर घेराबंदी कर टोल वसूलने वाला ईरान अब क्यों उसे खोलने के लिए तड़प रहा है? तेल बना मुसीबत, दो हफ्तों में खेल खत्म!

Iran-US War: अमेरिका और ईरान युद्ध शुरू हुए 60 दिन से अधिक का वक्त बीत चुका है. शांतिवार्ता को दूसरी कोशिश भी नाकाम रही है. अब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की आनाकानी जारी है. अमेरिका अपने ब्लॉकेज की बदौलत ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मजबूर कर रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान टूटने के कगार पर है. वो वॉशिंगटन से अपने बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने की मांग कर रहा है. 

ईरान होर्मुज खोलने के लिए कैसे तैयार हो गया ?  

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगाकार ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को तोड़ दिया. क्रूड ऑयल के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया. होर्मुज की बदौलत उसने सुपरपावर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल लिया था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बना था, लेकिन अब वो उसे खोलने के लिए बेताब है. ईरान होर्मुज पर अपनी पहरेदारी को खत्म करना चाहता है.  जिसकी सबसे बड़ी ईरान का तेल भंडार है. 

ईरान के लिए तेल ही बनी मुसीबत 

ईरान के लिए उसका तेल अब मुसीबत बन गया है. अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदी लगा रखी है. अमेरिकी ब्लॉकेज की वजह से वो ना को कुछ आयात कर पा रहा है और न ही तेल का निर्यात कर पा रहा है. ईरान के तेल का निर्यात ठप हो गया है.  डेटा के मुताबिक ईरान का तेल शिपमेंट 567000 बैरल प्रति दिन गिर गया है. मार्च 2026 तक ईरान की शिपमेंट 1.85 मिलियन तक थी, लेकिन इस गिरावट ने ईरान की मुश्किल बढ़ा दी है.  ईरान से तेल की होने वाली लोडिंग 70 फीसदी तक गिर चुकी है. 

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ना तेल उत्पादन रोक सकता है और ना ही उसे रख पा रहा है

तेल का उत्पादन जारी है, लेकिन निर्यात ठप होने की वजह से मुश्किल बढ़ गई है. तेल स्टोरेज की क्षमता तेजी से भरती जा रही है. Kpler रिसर्च फर्म की डेटा के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 12 से 22 दिनों की ही खाली स्टोरेज क्षमता बची है. ईरान ने अपने तेल प्रोडक्शन को 1.5 मिलियन बैरल तक घटा दिया है, लेकिन ये हल नहीं हो सकता है. अगर अमेरिका ने घेराबंदी नहीं हटाई और ईरान का तेल निर्यात शुरू नहीं हुआ तो उसके लिए तेल  मुसीबत बन जाएगा. तेल के कुओं को बंद करना नल बंद करने जैसा आसान नहीं है. एक बार बंद होने के बाद वहां तेल का प्रोडक्शन फिर से शुरू करना उतना ही मुश्किल है. तेल के कुओं पर प्रकृतिक प्रेशर देकर अगर बंद किया जाए तो उसके डेड होने का खतरा है, जिससे हमेशा के लिए तेल प्रोडक्शन बंद हो सकता है. वहीं पाइपलाइन में पैराफिन और गाद जमाकर उसे ब्लॉक कर सकते हैं, जिसे साफ करना आसान नहीं होगा.  यानी ईरान ना तो तेल निकालना बंद कर सकता है और ना ही उसे देखने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह है. 

तो क्या 12 से 22 दिनों के भीतर खत्म हो जाएगा ईरान युद्ध ?  

12 से 22 दिनों के भीतर उसके ऑयल स्टोरेज ओवरफ्लो होने लगेंगे. गोल्‍डमैन सैक्‍श के मुताबिक ईरान पहले ही रोजाना 25 लाख बैरल तक का उत्पादन रोक चुका है, लेकिन बंद कर पाना उसके लिए आत्महत्या जैसा कदम होगा.  सिर्फ आर्थिक चोट नहीं पहुंचेगी, बल्कि भविष्य के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है.  इसी मुश्किल को भांपते हुए ईरान ने होर्मुज खोलने की हामी भर दी है, लेकिन अब अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है.  

ईरान होर्मुज खोलने को तैयार, फिर क्यों बढ़े तेल के दाम  

ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए हामी भरी है, फिर भी ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जिसमें उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी को जारी रखने की बात कही है. अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके तेल निर्यात पर दबाव बढ़ाकर उसे युद्ध में पीछे धकेलना चाहता है.  इस खबर के बाद तेल के दाम में तेजी देखने को मिली.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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