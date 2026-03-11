Oil Crisis: ईरान के 'अदृश्य बम' से तेल की कीमतों में फिर उबाल, भारत के लिए क्यों है ये खतरे की घंटी...अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा, कहां पहुंचा भाव ?

Oil Crisis: ईरान और अमेरिका के बीच की जंग 'होर्मुज ' पर टिक गई है. ईरान इस रास्ते पर अपना कब्जा समझता है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है. पूरी दुनिया के तेल और गैस के सप्लाई का पांचवां हिस्सा इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दी है, जैसे ही कोई जहाज जहां से गुजरेगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे. वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की माइंस बिछाने वाली 16 जहाजों को उड़ा दिया है. कुल मिलाकर दो देशों की लड़ाई अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए खतरा बन गई है. भारत के लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टकराव ने भारत की मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि भारत का 50 फीसदी तेल और 55 फीसदी गैस का आयात इस रास्ते से होकर गुजरता है.

ईरान-अमेरिकी की जंग से ऊर्जा संकट

स्ट्रेट और होर्मुज में बिछी बारूद की खबर ने तेल सप्लाई पर संकट को और बड़ा कर दिया है. कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल इसकी गवाही दे रहे हैं. बुधवार को एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली. एक तरफ इस जंग में तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर होर्मुज के नीचे बिछी बारूदों ने सप्लाई को ठप कर तेल की कीमतों में आग लगा दिया है. एक दिन पहले ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की 115 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया. हालांकि बाद में उसमें मामूली गिरावट आई. कच्चे तेल की कीमतों में आई इस तेजी से पेट्रोल-डीजल के दामों पर दवाब बढ़ा दिया है. भारत तेल और गैस दोनों के लिए आयात पर निर्भर है. ऐसे में उनके सामने चुनौतियां बढ़ गई है. पढ़ें- कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद, LPG के लिए लंबी-लंबी लाइन, CNG भरवाने वाले भी परेशान... पर क्या सच में आपको घबराने की जरूरत है ? सुपरएक्टिव हुई सरकार

भारत में क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत 5.3% की तेजी के साथ 92.46 डॉलर प्रति बैरल पर है. भारत की बात करें तो सरकार ने कहा है कि वो फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, हालांकि बीते हफ्ते तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी थी. सरकार तेल और गैस की कीमतों को संतुलित बनाए रखने के लिए सप्लाई के दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है. सरकार तेल के लिए रूस से आयात बढ़ा रही है तो वहीं गैस के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अल्जीरिया जैसे देशों से संपर्क में है. पढ़ें- पहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ

भारत में प्रमुख शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम ?

सरकार ने फिलहाल देश में तेल की कीमतों को बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा रखा है. ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इंश्योरेंस महंगा होने से इंपोर्ट का खर्च बढ रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार ने तेल की कीमतों की वजह से बढ़ रहे दवाब को अपने तक सीमित रखा है. अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो ...

1. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर है.

2. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.03 रुपये प्रति लीटर पर है.

3. कोलकाता में पेट्रोल 105.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.02 प्रति लीटर पर है.

4. चेन्नई में पेट्रोल 101.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.61 रुपये प्रति लीटर है.