हर दिन ₹46890000000 का नुकसान,फिर भी अमेरिका से बातचीत के लिए क्यों नहीं पहुंचा ईरान ? ट्रंप ने चलाया आखिरी हथियार

Iran US Ceasefire: मिडिल ईस्ट की जंग ने नया रूप ले लिया है, जहां अमेरिका जंग खत्म करना चाह रहा है तो वहीं ईरान की ओर से पहल नहीं दिख रही है. शांतिवार्ता के लिए अमेरिका इंतजार करता रह गया, लेकिन ईरान ने बातचीत के लिए हामी तक नहीं भरी. आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया, वो भी बिना किसी डेडलाइन के. अमेरिका ने कहा कि सीजफायर तो रहेगा, लेकिन होर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी. युद्ध पर अमेरिका झुक गया है, ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन ईरान क्यों अमेरिका से बातचीत को तैयार नहीं है ? ये भी समझना जरूरी है. ईरान का रवैया जिस तरह का है, उसे देखकर तो लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत होने की कोई उम्मीद नहीं है. ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ईरान को कौन रोक रहा है? अमेरिका के सामने ईरान का ये अड़ियल रवैया कैसे टिक पाएगा और अमेरिका का वो कैस सा आखिरी हथियार है, जिसके दम पर वो ईरान का हराना चाहता है ?

अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान को कितना नुकसान हो रहा है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को बिना डेडलाइन के तो बढ़ा दिया, लेकिन होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी को खोलने के लिए वो तैयार नहीं है. वो जानते हैं कि ईरान के तेल निर्यात को रोककर वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ सकते हैं. खुद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इस बात का जिक्र किया है कि कैसे होर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से ईरान को नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस नाकेबंदी से तेहरान को भारी इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि है कि जब तक ईरान वन-टाइम प्रपोजल नहीं देगा, वो होर्मुज पर ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे. ट्रंप ने कहा कि होर्मुज रूट के बंद होने से ईरान को तेल से होने वाली कमाई पर बड़ा नुकसान हुआ है. जिस रास्ते से तेल का निर्यात तक ईरान हर दिन 500 मिलियन डॉलर की कमाई करता था, अमेरिका ने उस रास्ते पर नाकेबंदी कर रखी है.

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हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान फिर भी ईरान ने क्यों बनाई दूरी ?

अमेरिका और पाकिस्तान इंतजार करते रह गए, लेकिन ईरान इस बातचीत के लिए नहीं आया. ईरान ने अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पहली शांतिवार्ता के दौरान अमेरिका ने उसकी 10 शर्तों के प्रस्ताव को मान लिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसने उसे तोड़ना शुरू कर दिया. ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, ऐसे में उसने दूसरे राउंड की बातचीत से इनकार कर दिया. वहीं होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी के नाराज ईरान ने इस मीटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया. लेबनान में सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान ने होर्मुज को खोलने का फैसला किया था, लेकिन अमेरिका ने चालबाजी दिखाते हुए नाकाबंदी जारी रखी. ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी बातों और ईरान की मांगों से पीछे हट रहा है, ऐसे में वो बातचीत कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता है.

होर्मुज नाकेबंदी पर क्यों फंस गया है शांति का पेच ?

न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि अमेरिका की ओर से सीजफायर को बढ़ाना सिर्फ एक धोखा है. होर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी की शर्त को ईरान किसी हालत में नहीं मानना चाहता है. वो जानता है कि होर्मुज पर अधिकार छोड़ते ही युद्ध में वो अमेरिका से हार जाएगा. जिस गलियारे को बंद करने उसने अमेरिका समेत पूरे मिडिल ईस्ट को घुटनों पर ला लिया है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

ईरान को आर्थिक चोट देकर दबाना चाहते हैं ट्रंप

वहीं दूसरी ओर अमेरिका होर्मुज पर ईरान की पाबंदी पर अमेरिकी नाकेबंदी कर ईरान को आर्थिक चोट देकर तोड़ना चाहते हैं. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करके, होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी कर वो उसके तेल को बाहर जाने से रोकना जारी रखेंगे. वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को भेजे जाने वाले 500 मिलियन डॉलर की डिलीवरी भी रोक दी है. ट्रंप प्रशासन ने इराक को अमेरिकी डॉलर की सप्लाई को रोक दिया है. कार्गो-विमान से ये रकम ईरान भेजी जा रही थी, लेकिन इसे अब रोक दिया गया है. यह रकम ईरानी तेल के बदले जमा की गई रकम है, जो फेडरल रिर्जव के खातों में फ्रीज है.