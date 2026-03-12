ईरान जंग से दुनिया में उथल-पुथल, तेल और गैस पर मचा संग्राम पर चीन में इतनी शांति क्यों ? ड्रैगन 20 साल से कर रहा था सीक्रेट तैयारी

India Vs China Oil and Gas Crisis: ईरान-अमेरिका/इजरायल की जंग को शुरू हुए 13 दिन बीत गए हैं. जो जंग दो देशों के बीच शुरू हुई थी अब वह ग्लोबल इकोनॉमिकल वॉर का रूप ले चुकी है. अमेरिका अपनी डिफेंस की ताकत के दम पर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं ईरान ग्लोबल सप्लाई चेन की लाइफलाइन 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को रोककर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है. होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी की वजह से तेल और गैस की भारी किल्लत हो रही है, कीमतें आसमान छू रही हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में तेल और गैस की भारी कमी देखी जा रही है. भारत में भी LPG संकट देखने को मिल रहा है. सरकार का कहना है कि देश में संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर्याप्त सप्लाई है. एक तरफ कुछ देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं , तो वहीं चीन, जो तेल और गैस की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है, वहां स्थिति बिल्कुल अलग है. चीन में गैस और तेल का संकट नहीं देखा जा रहा है. ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन इस संकट से खुद को कैसे बचा रहा है ? वैश्विक बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है, चीन की घबराहट क्यों नहीं दिख रही है ? जहां तेल और गैस के ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है, चीन इतना शांत कैसे बैठा है ?

ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन क्यों है शांत ?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का 20 से 25 फीसदी हिस्सा गुजरता है, उस रास्ते के बंद होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी है. चीन ईरान का सबसे बड़ा आयातक देश है और उसके कुल तेल आयात का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल खरीदता है. बीजिंग हर दिन करीब 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल आयात करता है. अब इस रास्ते के बंद होने के बाद भी चीन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिख रहा है.इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चीन की 20 साल से चल रही प्लानिंग है.

चीन ने 20 साल पहले ही कर लिया था 'ईरानी संकट' का इंतजाम

जहां दुनिया के बड़े-बड़े देश होर्मुज बंद होने से परेशान हैं, वहीं चीन इस संकट के बीच शांत दिख रहा है.आज जिस मुश्किल में भारत समेत दुनिया के कई देश फंसे हैं, चीन ने 20 साल पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी. चीन ने अपने पास तेल और गैस का विशाल भंडार तैयार कर रखा है. चीन का अनुमानित तेल भंडार करीब 2.03 अरब बैरल का है, जो उसके लिए 140 दिनों का बैकअप तैयार करता है. बीजिंग हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल अपने भंडारण में जोड़ता रहा है, जिसकी वजह से उसके पास तेल और गैस की सप्लाई रुकने के बाद भी लंबा बैकअप स्टोरेज है. पढ़ें- Oil Crisis: ईरान के 'अदृश्य बम' से तेल की कीमतों में फिर उबाल, भारत के लिए क्यों है ये खतरे की घंटी...अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा, कहां पहुंचा भाव ?

चीन के पास कितना है तेल भंडार ?

चीन ने घरेलू मांग से अधिक आयात कर अपने तेल और गैस का भंडारण बढ़ाया है. साल 2025 में चीन ने रोजाना 11.6 मिलियल बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो साल 2024 में 11.1 मिलियन बैरल था. चीन के तेल भंडार की बात करें तो साल 2023 तक इसकी क्षमता 83 मिलियन बैरल थी, जिसे साल 2025 में बढ़ाकर 2.03 बिलियन बैरल कर दिया गया. साल 2025-26 के दौरान चीन ने 11 नए भंडारण केंद्र बनाए, जिसकी कुल क्षमता 169 मिलियन बैरल की है. साल 2025-26 के लिए 1 अरब बैरल स्टोरेज टर्मिनल शानदोंग, फुजियान, उमांगडोंग में बनाए जा रहे हैं. पढ़ें- LPG संकट के बीच आई गुडन्यूज, भारत पहुंच रही है गैस की बड़ी खेप, रूस के बाद इस देश ने बढ़ाया मदद का हाथ

होर्मुज पर चीन की कितनी है निर्भरता ?

सिर्फ तेल का विशाल स्टोरेज ही नहीं बल्कि चीन ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मल्टी लेयर्ड प्लानिंग कर रखी है. चीन ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ कारोबार करता है, लेकिन होर्मुज पर उसकी निर्भरता उसके मुकाबले काफी कम है. चीन के कुल तेल आयात का 6.6 फीसदी हिस्सा ही होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरता है. चीन ने अपने सप्लाई में विविधता रखी है. एक रास्ता बंद होने पर भी उसकी ऊर्जा सप्लाई पर बहुत बड़ा संकट नहीं मडंराया है. चीन ने पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क तैयार कर रखा है, जो चीन- रूस (ESPO पाइपलाइन) के बीच तेल की सप्लाई को जारी रखे हुए है. वहीं मध्य एशिया से चीन पाइपलाइन के जरिए तेल इंपोर्ट करता है, जिसपर होर्मुज तनाव का असर नहीं पड़ रहा है.

ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर फोकस

चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधित ईरानी तेल पर उसे भारी छूट मिलती है. ईरान के अलावा चीन ने रूस, अफ्रीका, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ाकर वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच खुद को स्टेबल बनाकर रखा है. चीन ने तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर फोकस बढ़ाया है. गैर-जीवाश्म ऊर्जा को प्रमोट कर तेल-गैस पर निर्भरता को कम किया है. चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ने उसकी तेल की रोजाना जरूरतों को 10 लाख बैरल तक कम कर दिया है. बीजिंग का लक्ष्य साल 2030 तक कुल ऊर्जा में गैर-जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा 25% तक पहुंचाना है. कुल मिलाकर जो ऊर्जा संकट आज दुनिया के तमाम देश आज देख रहे हैं, चीन ने उसकी तैयारी सालों पहले से शुरू कर दी थी. चीन ने अपनी रणनीतियों से एक ऐसा सुरक्षित कवच तैयार किया है, जो उसे वैश्विक ऊर्जा संकट से बचाकर रखे हुए हैं.