क्यों टूट रहा है सोने का दम? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी बड़ी गिरावट, क्या यही है खरीदारी का सही मौका?

विदेशी बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है. स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) मंगलवार को USD 7.84 (0.2%) टूटकर USD 3,993.65 प्रति औंस पर पहुंच गया था. वहीं, सिल्वर (Silver) लगभग 1% गिरकर USD 47.73 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.
Gold prices drop : पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. दाम में गिरावट का सिलसिला मंगलवार के कारोबारी सेशन में भी जारी रहा. गोल्ड का रेट मंगलवार को 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर गया, वहीं एक किलो चांदी की कीमत भी 3000 रुपये से ज्यादा घट गई थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,419 रुपये दर्ज की गई. इससे पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोना 1,20,777 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
स्पॉट गोल्ड की कीमतें घटी
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) मंगलवार को 0.12% बढ़कर 99.99 पर पहुंच गया था, जो पिछले तीन महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है. इस तरह से चांदी में भी ₹2,500 प्रति किलो की तेज गिरावट दर्ज की गई. सोना और चांदी दोनों में यह गिरावट लगातार दूसरे दिन दर्ज की गई है.
मॉनेटरी पालिसी पर नजर
एनालिस्ट के मुताबिक, इस गिरावट की वजह डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पालिसी को लेकर सतर्कता है. HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट साउमिल गांधी ने बताया कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और फेड अधिकारियों द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना से इनकार करने के बाद सोने की कीमतों पर दबाव आया है.