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तेल का खजाना... फ‍िर भी भारत से जमकर पेट्रोल खरीद रहा रूस! इसके पीछे क्‍या है कारण?

Petrol Import: भारत से कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा जा चुका है. अब दो जहाजों के माध्‍यम से 30,000 से 40,000 टन तेल की खेप रवाना की गई है. हालांकि, तेल सप्‍लाई करने वाली रिफाइनरी का नाम सार्वजन‍िक नहीं क‍िया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 25, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:38 PM IST
तेल का खजाना... फ‍िर भी भारत से जमकर पेट्रोल खरीद रहा रूस! इसके पीछे क्‍या है कारण?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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