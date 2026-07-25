Russia Petrol Import: रूस की ग‍िनती दुन‍िया के सबसे बड़े कच्‍चा तेल उत्पादक देशों में होती है. भारत भी रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का आयात करता है. ऐसे में यह खबर क‍िसी को भी चौंका सकती है क‍ि रूस पेट्रोल के आयात के ल‍िए भारत पर न‍िर्भर है. यह सुनकर आप चौंक गए होंगे लेक‍िन रूस के इस कदम के पीछे कच्चे तेल की कमी नहीं है. रूस के अंदर बन रही फ्यूल क्राइस‍िस को दूर करने की कोशिश है. रॉयटर्स के अनुसार अपने एनर्जी स्‍ट्रक्‍चर पर हमलों के बाद घरेलू ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए रूस ने भारत से पेट्रोल का आयात शुरू द‍िया है.