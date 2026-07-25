Russia Petrol Import: रूस की गिनती दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादक देशों में होती है. भारत भी रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का आयात करता है. ऐसे में यह खबर किसी को भी चौंका सकती है कि रूस पेट्रोल के आयात के लिए भारत पर निर्भर है. यह सुनकर आप चौंक गए होंगे लेकिन रूस के इस कदम के पीछे कच्चे तेल की कमी नहीं है. रूस के अंदर बन रही फ्यूल क्राइसिस को दूर करने की कोशिश है. रॉयटर्स के अनुसार अपने एनर्जी स्ट्रक्चर पर हमलों के बाद घरेलू ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए रूस ने भारत से पेट्रोल का आयात शुरू दिया है.
पिछले कुछ सालों से यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूसी तेल रिफाइनरियों और एनर्जी सेंटर पर हमले हुए हैं. इन हमलों के बाद रूस के कई हिस्सों में तेल की भारी कमी हो गई है. रूस के 11 टाइम जोन में फैले कई इलाकों से पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई, फ्यूल की राशनिंग और कीमत में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही हैं. ऐसे में घरेलू किल्लत को दूर करने के लिए क्रेमलिन ने यह माना कि वह उचित दर पर तेल का आयात करने के लिए दूसरे देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं.
इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत से कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा जा चुका है. दो जहाजों के जरिये 30,000 से 40,000 टन ईंधन की खेप रवाना की गई है, हालांकि सप्लाई करने वाली भारतीय रिफाइनरी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. रूस हर महीने अलग-अलग देशों से करीब 400,000 टन पेट्रोल इम्पोर्ट करने का प्लान कर रहा है. भारत के अलावा पड़ोसी देश बेलारूस भी रूस को तेल भेज रहा है. गर्मी के दौरान रूस में रोजाना कम से कम 110,000 टन पेट्रोल की खपत होती है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से खुद स्वीकार किया गया कि ड्रोन हमलों से रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ हिस्सों में सप्लाई प्रभावित हुई है. इस हालात से निपटने के लिए रूसी संसद ने हाल ही में अपने टैक्स नियमों में अहम बदलाव किये हैं. इन उपायों के तहत विदेशों से आने वाले तेल पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी लागत और शर्तें भारतीय डिलीवरी कीमत से जोड़ी गई हैं.
भारत से रूस को पेट्रोल निर्यात करने की शुरुआत ऐसे समय में हुई है, जब भारत की तरफ से रूसी कच्चे तेल की खरीद अपने हायर लेवल पर पहुंच गई है. डेटा के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों ने ग्लोबल सप्लाई में आई बाधाओं को देखते हुए रूस से रिकॉर्ड लेवल में सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा है. अब संकट के दौर में भारत न केवल कच्चा तेल खरीद रहा है, बल्कि प्रोसेस्ड पेट्रोल भेजकर रूस की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है.