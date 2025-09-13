अब तक अकाउंट में नहीं आया ITR Refund? तो इन 6 कारणों की वजह से फंसा हो सकता है पैसा

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का रहता है, वह है रिफंड. कई लोग जैसे ही रिटर्न फाइल करते हैं, अगले ही दिन से बैंक अकाउंट चेक करना शुरू कर देते हैं. लेकिन हजारों टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिनका आईटीआर स्टेटस हफ्तों या महीनों से अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि 70 दिन हो गए, अभी तक रिफंड नहीं आया या 83 दिन से रिफंड अटका हुआ है. सवाल सबका एक ही है कि आखिर पैसे फंसे क्यों हैं?

असलियत यह है कि रिफंड में देरी हमेशा सिस्टम की वजह से नहीं होती, बल्कि कुछ टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी गलतियों के कारण भी पैसा अटक सकता है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन कारणों को समय रहते ठीक कर लिया जाए, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है. आइए जानते हैं वो 6 बड़ी वजहें, जिनसे आपका आईटीआर रिफंड अटक सकता है.

1. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन न होना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार, आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए. अगर पैन और बैंक अकाउंट में नाम मैच नहीं करता या IFSC कोड गलत है, तो रिफंड वहीं रुक जाएगा.

2. आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन न करना

रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. अगर यह स्टेप मिस हो गया तो आपका आईटीआर अमान्य माना जाएगा और रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा.

3. पैन और आधार लिंक न होना

आज के समय में पैन-आधार लिंक होना अनिवार्य है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो रिटर्न प्रोसेस ही रुक जाएगा.

4. TDS का मिसमैच

अक्सर ऐसा होता है कि Form 26AS या AIS में दिखाया गया TDS और आपके नियोक्ता या डिडक्टर द्वारा फाइल की गई जानकारी में फर्क हो जाता है. इस स्थिति में विभाग रिफंड रोककर पहले क्लैरिटी मांगता है.

5. बड़ा रिफंड होना

50,000 रुपये से ऊपर का रिफंड आने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा जांच करता है. बड़ी रकम होने के कारण डिपार्टमेंट रिफंड से पहले क्रॉस-वेरिफिकेशन करता है, जिससे देरी हो सकती है.

6. बैंक डिटेल्स में गलती

अकाउंट नंबर गलत डालना, पुराना अकाउंट देना या डिएक्टिवेटेड अकाउंट दर्ज करना भी रिफंड रोक सकता है.

क्या करें?

टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने आईटीआर का स्टेटस incometax.gov.in पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करें. अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत उसे सुधारें. एक बार सभी डिटेल्स सही हो जाएं और ई-वेरिफिकेशन हो जाए, तो सामान्य परिस्थितियों में रिफंड 2 से 5 हफ्तों में मिल जाता है.