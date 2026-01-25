जब सोना-चांदी रिकॉर्ड तोड़ महंगे तो फिर ज्वेलरी कारीगर बेरोजगार क्यों हैं? आखिर क्या है इस पहेली का सच?

Why jewellery artisans unemployed: अर्थशास्त्र का बहुत सामान्य सा नियम है कि जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है. सोना-चांदी दोनों महंगे हुए हैं. मतलब मांग बढ़ी है. लेकिन ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा है. सोना-चांदी रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहे हैं लेकिन ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले कारीगरों के पास रोजगार नहीं है.

ज्वेलरी कारीगर कंगाल क्यों

जो सोना-चांदी कुछ लोगों को मालामाल कर रहा है वही कारीगरों को कंगाल कर रहा है. ऐसा कोई एक दुकान पर या एक शहर की स्थिति नहीं है. कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है. इसीलिए आज हम ज्वेलरी कारीगरों को कंगाल बनाने वाले "गोल्डन अर्थशास्त्र" का विश्लेषण आपको बताने जा रहे हैं.

पिछले एक महीने में 10 से 12 प्रतिशत और एक साल में 60 से 70 प्रतिशत तक सोना महंगा हो गया है. 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम एक लाख 59 हजार तक पहुंच गया है. तो चांदी एक साल में 2 से ढाई सौ परसेंट महंगी हो चुकी है. जो चांदी जनवरी 2025 में एक लाख रुपये प्रति किलो थी. वो आज करीब-करीब साढ़े तीन लाख रुपये प्रति किलो है.

खाली पड़ी हैं सुनार की दुकानें

कायदे से ज्वेलरी के दाम बढ़ने के साथ कारीगरों की कमाई भी बढ़नी चाहिए. लेकिन हो रहा है ठीक इसका उल्टा. ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर बेरोजगार है.

मुंबई का ज़ावेरी बाजार सोने और चांदी के काम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के कारीगर काम करते हैं. एक से एक डिजाइन बनाने वाले कारीगरों के पास अब कोई काम नहीं है. पिछले 4-5 महीनों से स्थिति विकट है. पेट पर भी संकट है. ये लोग किस तरह अपना जीवन व्यतित करने पर मजबूर हैं.

सोने के महंगे दामों ने छीन लिया काम

मुंबई की तरह दिल्ली में भी ज्वेलरी मजदूरों के लिए आफत-काल है. ना तो दुकानदारों के पास ग्राहक हैं और ना ही कारीगारों के पास काम. जाहिर है कि ये अखिल भारतीय स्तर की समस्या है. और इस गोल्डन समस्या ने अपने ही कारीगरों को कंगाल कर दिया है.

दरअसल इस समय जो सोने की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, वह आम लोग या गहनों के ग्राहक नहीं कर रहे हैं. सोने की असली खरीद इस वक्त बड़े निवेशक, अंतरराष्ट्रीय फंड, बैंक और शेयर बाज़ार से पैसा निकालने वाले लोग कर रहे हैं.

बड़े ग्रुप कर रहे खरीदारी

इसकी वजह शेयर बाज़ार में अनिश्चितता है. साथ ही युद्ध का माहौल और डॉलर की मजबूती के कारण लोग सोने को 'सेफ इन्वेस्टमेंट' मानकर खरीद रहे हैं. यही वजह है कि गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और बुलियन की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन ज्वेलरी की बिक्री ठंडी पड़ी है.

दूसरी तरफ, आम ग्राहक ऊंची कीमतों की वजह से गहने खरीदने से बच रहा है. शादी-ब्याह तक में लोग अब सोने की जगह नकद या हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं. यानी सोना बिक तो रहा है, लेकिन वह तिजोरियों और निवेश पोर्टफोलियो में जा रहा है, कारीगरों के हाथ में नहीं.

यही कारण है कि सोने की कीमत आसमान छू रही है. लेकिन ज्वेलरी बनाने वाले कारीगरों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है. यह वही विडंबना है जिसमें ‘सोना चमक रहा है, पर कारीगर अंधेरे में जा रहा है.’