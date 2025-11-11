Advertisement
भारत का 'पावरहाउस', ₹5000000 करोड़ का बाजार, दिल्ली धमाके के लिए लाल किले का इलाका ही क्यों चुना? सिर्फ मासूम जिंदगियां ही नहीं निशाने पर कोई और भी

Delhi Red Fort Blast Update:  14 साल के बाद राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहली.  सत्ता और कारोबार का केंद्र दिल्ली, जहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंध रहती है, वहां हुए इस हमले से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 11, 2025, 12:56 PM IST
Delhi Red Fort Blast: 14 साल के बाद राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहली.  सत्ता और कारोबार का केंद्र दिल्ली, जहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंध रहती है, वहां हुए इस हमले से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट, साल 2008 में करोगबाग के गफ्फार मार्केट में शक्तिशाली धमाका हुआ था.  साल 2005 में सरोजिनी नगर मार्केट ने बम धमाके का दर्द झेला, लेकिन इस बार निशाने पर पुरानी दिल्ली का बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका लाल किला था. वही लाल किले, जहां से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं. वहीं लाल किला जहां चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती, CCTV की निगरानी रहती है. ऐसे में मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर धमाके के लिए इतने संवेदनशील जगह को क्यों चुना गया.  

धमाके से गूंजा लाल किला  

लाल किले का इलाका ऐतिहासिक महत्व से भरा है. जहां बम धमाका हुआ उसे नेताजी सुभाष मार्ग के एक ओर लाल किले का प्राचीर, दूसरी ओर एशिया का सबसे बड़ा मार्केट चांदनी चौक, 150 मीटर की दूरी पर प्राचीन लोकप्रिय गौरीशंकर मंदिर, जैन मंदिर,  गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है. चंद कदम की दूरी पर दरियागंज मार्केट, लालकिले के पास लगने वाला पटरी मार्केट समेत तमाम वो महत्वपूर्ण जगह है, जहां लाखों की भीड़ रहती है. वेडिंग सीजन के दौरान चांदनी चौक पर लोगों की भीड़ का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. जहां फेस्टिव और वेडिंग सीजन में रोजाना 6 से 7 लाख लोगों का आना-जाना रहता है. सिर्फ दिल्ली के लोकल ही नहीं देश-दुनिया से लोग यहां घूमने आते हैं. ऐसे में सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के इस इलाके को धमाके वाली जगह के लिए चुना गया. शाम 6.53 मिनट पर जो कि ऑफिस से घर जाने का वक्त होता है, शॉपिंग का वक्त होता है, इसलिए हमलावरों ने जगह और समय पूरी प्लानिंग के साथ चुनी.   हे भगवान! शुक्र है कि आज सोमवार था वरना...लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, कितना खास है ये मेट्रो स्टेशन, हर दिन 90000 लोगों का आना-जाना

चांदनी चौक निशाने पर

लाल किला ब्लास्ट को फरीदाबाद में मिले करीब 3000 किलो के विस्फोटकों की बरामदगी से जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि लाल किला धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया. इस विस्फोटक को आतंकी कोड वर्ड में सफेद पाउडर भी कहते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली लाल किला बम धमाका करने वाला पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जो मोहम्मद जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो अगर लाल किले पर हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती तो पूरा चांदनी चौक उड़ सकता था. वहीं चांदनी चौक, सदर बाजार, जो उत्तर भारत का पावरहाउस कहलाता है. यूपी, बिहार, पंजाब के दुकानदार, व्यापारी यहां थोक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. 

लाल किले के पास धमाके के पीछे गहरी मंशा  

लाल किला का ये इलाका बेहद संवेदनशील तो है ही, साथ ही साथ भारी भीड़ यहां रहती है, जिसकी वजह से आंतकियों के लिए पहचान छिपाना आसान था. भीड़ वो वो खुद को आसानी से छिपाने में कामयाब रहे. चांदनी चौक जिसे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट भी कहा जाता है. यहां पर रोज 6 से 7 लाख लोग आते हैं. वॉलमार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक चांदनी चौक में सालाना कारोबार 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है. यानी धमाके के बाद इस बाजार को डराने की कोशिश की गई. अगर एक दिन भी बाजार बंद होता है तो करीब 14000 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान होता है. चांदनी चौक के अलावा सदर बाजार में अनुमानित डेली ट्रांजेक्शन 300 करोड़ रुपए है.चांदनी चौक की संकरी गलियों में 27 हजार से अधिक सिर्फ कपड़े की दुकाने हैं. पुरानी हवेलियां और दुकानें लोगों को पुरानी दिल्ली की झलक दिखाती हैं.

देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश

जाहिर है कि आंतकियों ने लाल किले के इस इलाके को चुनकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. सिर्फ जान ही नहीं माल का भी भारी नुकसान हुआ है. वहीं इस धमाके ने लोगों को डर और खौफ से भर दिया है. लोग अगर चांदनी चौक के इलाके से दूर रहते हैं तो बड़ा व्यापारिक नुकसान होगा. यानी सिर्फ धमाके के लिए सिर्फ 8 मासूमों की जान ही नहीं ली गई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है.  

