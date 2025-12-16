Advertisement
Gold-Silver Rate: संसद पहुंचा महंगा सोना, सरकार ने बताया बढ़ती कीमत की क्या है असली वजह, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही सोने-चांदी के दाम ?

Gold-Silver Rate: संसद पहुंचा महंगा सोना, सरकार ने बताया बढ़ती कीमत की क्या है असली वजह, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही सोने-चांदी के दाम ?

Gold-Silver Price: सोने की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है. चांदी ने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. सोना खरीदने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है, वहीं जिन्होंने पहले से खरीद रखा है, उनकी चांदी हो रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 16, 2025, 03:51 PM IST
Gold-Silver Rate: संसद पहुंचा महंगा सोना, सरकार ने बताया बढ़ती कीमत की क्या है असली वजह, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही सोने-चांदी के दाम ?

Gold-Silver Rate: सोने की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है. चांदी ने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. सोना खरीदने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है, वहीं जिन्होंने पहले से खरीद रखा है, उनकी चांदी हो रही है. सोने की बढ़ती कीमत की रफ्तार ऐसी है कि सिर्फ 10 दिनों में गोल्ड 10000 रुपये तक महंगा हो चुका है. हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर सोने को हुआ क्या है ? सोने-चांदी के भाव इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं ? अगर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो सरकार इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है ? क्या सरकार के लिए सोने की बेलगाम कीमतों पर कंट्रोल पाना मुमकिन नहीं है ? 

क्या इतना महंगा हो रहा सोना ?  
सोने की कीमत में जारी इस तेजी के पीछे कई फैक्टर्स हैं. अगर अहम वजह की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां है. जब से ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, उनकी ओर से ऐसे-ऐसे ऐलान किए हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है. जियो पॉलिटिकल परेशानी के चलते ग्लोबल इकोनॉमी अस्थिर है. ऐसे में सेफ हैवन की तलाश में सोने में निवेश बढ़ा है. मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है. वहीं केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार हो रही खरीदारी ने सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी ला दी है.   

संसद में पहुंचा महंगे सोने का मुद्दा 

लोकसभा में सोने की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दोनों कीमती धातुओं के कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों,डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, टैरिफ, ग्लोबल अनिश्चतता के आधार पर तय होती है. भू-राजनीतिक तनाव का असर सोने-चांदी की कीमतों पर असर डालता है.भारत ने चालू वित्त वर्ष में सिर्फ सितंबर महीने में 26.51 अरब डॉलर का सोना और 3.21 अरब डॉलर की चांदी खरीदी है.  

सरकार क्यों नहीं लगाती सोने की कीमतों में लगाम 

पंकज चौधरी ने साफ किया कि सोने की कीमतों के निर्धारण में सरकार का कोई योगदान नहीं है. ऐसे में उसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना भी सरकार के हाथ में नहीं है. सोने-चांदी की कीमत बाजार द्वारा तय की जाती है. हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि सरकार की ओर से फिजिकल सोने की मांग को कम करने और घर में रखे सोने के इस्तेमाल के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ,गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की है. 

Bavita Jha

