कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत की मांग बढ़ने के पीछे का कारण समय की बचत और यात्रा की न‍िश्‍च‍ितता है. सड़क पर ट्रैफिक और रूट डायवर्जन की वजह से यात्रा का समय बढ़ सकता है. लेक‍िन नमो भारत निर्धारित कॉरिडोर पर चलने से समय पर पहुंचती है. ऐसे में गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह अहम हो जाती है. कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के अलावा उनके साथ चलने वाले परिवार और स्‍थानीय यात्रियों के लिए भी नमो भारत सड़क के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक ऑप्‍शन बनकर उभरी है.