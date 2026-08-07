Kanwar Yatra Namo Bharat: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है . हरिद्वार और वेस्ट यूपी के दूसरे इलाकों से कांवड़ लेकर लौट रहे शिवभक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसका असर दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन में भी देखा जा रहा है. कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और वाहनों की आवाजाही पर बैन के बीच बड़ी संख्या में यात्री बस या दूसरे रोड ट्रांसपोर्टेशन के बजाय नमो भारत को तवज्जो दे रहे हैं.
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कॉरिडोर के कई स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है. यानी सड़क पर बढ़ती परेशानी के बीच नमो भारत लोगों के लिए तेज और भरोसेमंद ऑप्शन के रूप में सामने आ रही है. कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को लेकर बड़ा बदलाव किया जाता है. कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का डायवर्जन लागू रहता है.
इसका असर बस और प्राइवेट वाहनों से सफर करने वालों पर पड़ता है. रास्ते बदलने, ट्रैफिक जाम और यात्रा में लगने वाले समय के कारण सड़क से सफर अनिश्चित हो जाता है. ऐसे में नमो भारत यात्रियों के लिए ऐसा ऑप्शन है, जिसमें सड़क के ट्रैफिक का असर नहीं पड़ता.
कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत की मांग बढ़ने के पीछे का कारण समय की बचत और यात्रा की निश्चितता है. सड़क पर ट्रैफिक और रूट डायवर्जन की वजह से यात्रा का समय बढ़ सकता है. लेकिन नमो भारत निर्धारित कॉरिडोर पर चलने से समय पर पहुंचती है. ऐसे में गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह अहम हो जाती है. कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के अलावा उनके साथ चलने वाले परिवार और स्थानीय यात्रियों के लिए भी नमो भारत सड़क के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक ऑप्शन बनकर उभरी है.
NCRTC के आंकड़ों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा देखा जा रहा है. अब यहां पर रोजाना 15,000 से 20,000 यात्री सफर कर रहे हैं. मुरादनगर और गुलधर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है. मोदीनगर के स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत का इजाफा देखा गया. फिलहाल गाजियाबाद, आनंद विहार और बेगमपुल कॉरिडोर सबसे व्यस्त स्टेशन बने हुए हैं.
कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार के दौरान नमो भारत में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. 3 अगस्त को दिल्ली- मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर करीब डेढ़ लाख यात्रियों ने सफर किया. एक दिन में इस कॉरिडोर पर यह सबसे बड़ा दैनिक यात्री आंकड़ा है. इससे पहले 8 जून 2026 को करीब सवा लाख यात्रियों ने नमो भारत से यात्रा की थी.
यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर NCRTC ने 30 जुलाई से 14 अगस्त तक रोजाना 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चलाने का फैसला किया है. इससे सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरे कॉरिडोर पर ट्रेन की उपलब्धता बढ़ गई है. ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद अब इस रूट पर हर 8 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी. यानी अब यात्रियों को ट्रेन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.