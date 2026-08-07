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कांवड़ यात्रा के बीच नमो भारत ट्रेन के यात्री 50% बढ़े, क्‍यों बनी सफर करने वालों की पसंदीदा?

Namo Bharat Train: कांवड़ यात्रा के दौरान अक्‍सर प्रशासन की तरफ से रूट डायवर्ट कर द‍िया जाता है. ऐसे में सबसे ज्‍यादा परेशानी रोजाना सफर करने वाले लोगों को होती है. ऐसे में द‍िल्‍ली से मेरठ और मेरठ से द‍िल्‍ली तक आने-जाने वाले लोगों के ल‍िए नमो भारत सबसे मुफीद साबि‍त हो रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 07, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:15 PM IST
कांवड़ यात्रा के बीच नमो भारत ट्रेन के यात्री 50% बढ़े, क्‍यों बनी सफर करने वालों की पसंदीदा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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