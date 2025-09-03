लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस फिर भी खुद भरना होगा अस्पताल का बिल... बंद हुआ कैशलेस इलाज, बीमाधारक कैसे करवाएं इलाज ?
Health Insurance:  हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि भगवान न करें अगर कभी जरूरत पड़ जाए और अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज के भारी भरकम खर्च का बोझ न उठाना पड़े.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 03, 2025, 05:38 PM IST
Niva Bupa Insurance: हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि भगवान न करें अगर कभी जरूरत पड़ जाए और अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज के भारी भरकम खर्च का बोझ न उठाना पड़े. किसी को नहीं पता होता कि कब और कहां अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, खासकर इमरजेंसी के हालात में जब आनन-फानन में अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है. ऐसे हालात में हेल्थ इंश्योरेंस संजीवनी साबित होती है. इलाज के खर्चों के लिए मरीज और उसके घरवाले निश्चित रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर हार्ट अटैक भी आ जाए तो भी अस्पताल जाने से पहले आपको कैश का इंतजाम करके रखना होगा. एक्सीडेंट हो गया तो भी टूटी-फूटी हड्डियों के साथ दिमाग में पैसे से इंतजाम का प्रेशर बना रहेगा. भले ही आपके पास करोड़ों का हेल्थ इंश्योरेंस हो, लेकिन इलाज के लिए पैसे पहले जेब से खर्च करने होंगे. कुल मिलाकर अस्पताल जाने से पहले पैसों का इंतजाम करना होगा. ये स्थिति निवा बूपा ( Nivs Bupa) के लाखों पॉलिसी धारकों के सामने आ गई है. 

निवा बूपा के लाखों पॉलिसी धारकों को बड़ा झटका  

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कहा है कि पूरे भारत में मैक्स हॉस्पिटल्स (Max Hospitals) के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा को सस्पेंड कर दिया है. यानी आपके पास अगर नीवा बूपा का इंश्योरेंस हैं तो आप देशभर के किसी भी मैक्स अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे.  इंश्योरेंस कंपनी के इस फैसले के बाद कि निवा बूपा के पॉसिलीहोल्डर्स मैक्स हॉस्पिटल्स में कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए नकद में भुगतान करना होगा.  पढ़ें- अस्पताल में इलाज से लेकर दवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस तक सब होगा सस्ता, GST रिफॉर्म से कितना बचेगा पैसा, कैलकुलेशन देख लीजिए

बीमा कंपनी और मैक्स के बीच विवाद  
 
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के निदेशक और सीओओ डॉ  भवतोष मिश्रा की माने तो मैक्स के साथ कंपनी का समझौता मई 2025 में समाप्त हो गया है. दोनों के बीच प्रीमियम संशोधन को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है. इस डील के सस्पेंशन की वजह से कैशलेस सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है. डॉ भवतोष मिश्रा की माने तो ये समस्या सिर्फ निवा बूपा के साथ ही नहीं है. स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ,  बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भी मैक्स  हॉस्पिटल्स के साथ कैशलेस ट्रीटमेंट बंद कर दी है.  

कैशलेस ट्रीटमेंस सर्विस सस्पेंस तो कैसे कराएं ट्रीटमेंट ?  

बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद में सबसे ज्यादा बीमा धारक जूझ रहे हैं.  हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि मुश्किल वक्त में मेडिकल खर्चों को बीमा कंपनियां कवर करें. बदले में पॉलिसीधारक प्रीमियम चुकाते हैं. कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा बंद होने पर अब आपको अस्पतालों में इलाज के लिए खुद पैसे भरने होंगे. कैशलेस सुविधा के तहत बीमा कंपनी सीधे हॉस्पिटल को बिल पेमेंट करती है, लेकिन इस सस्पेंशन के बाद आपको अस्पताल का बिल भरना होगा. आप बाद में बिल के रीइंबर्समेंट के लिए बीमा कंपनी के पास आवेदन कर सकते हैं.  Niva Bupa का कहना है कि पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं अब भी देशभर में अपने नेटवर्क के 10,400 से अधिक हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं. कंपनी ने कहा है कि मैक्स अस्पताल में इलाज करवाने वाले बीमाधारकों के लिए उन्होंने प्राथमिकता और फास्ट-ट्रैक रिइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू की है. बीमा कंपनी तमाम दावे कर लें, लेकिन कैशलेस सुविधा बंद होने से पॉलिसीहोल्डर्स की परेशानी बढ़ गई है. उन्हें बड़े इलाज में लाखों रुपये तुरंत खर्च करना पड़ेगा, जो सबके लिए आसान नहीं है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

health insurance

