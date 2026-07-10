/क्या ग्राहकों को E10, E20 और 100% पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? सवालों से समझिए पूरी बात

Government Issues FAQs to Address Myths: पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर बढ़ती चिंताओं, अफवाहों और गलत धारणाओं के बीच केंद्र सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को लेकर विस्तृत फ्रेक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (FAQs) जारी किए हैं. इसमें वाहन की कम्पेटिबिलिटी, ईंधन की कीमत, उपभोक्ताओं की पसंद और इंजन की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पहले भी कई बार स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कुछ चिंताएं बनी हुई थीं. इसके चलते FAQs जारी किए गए हैं. मंत्रालय ने इससे पहले 23 जून 2026 को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया था, जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी दी थी.