/क्या ग्राहकों को E10, E20 और 100% पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? सवालों से समझिए पूरी बात

Government Issues FAQs to Address Myths: पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर बढ़ती चिंताओं, अफवाहों और गलत धारणाओं के बीच केंद्र सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को लेकर विस्तृत फ्रेक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (FAQs) जारी किए हैं. इसमें वाहन की कम्पेटिबिलिटी, ईंधन की कीमत, उपभोक्ताओं की पसंद और इंजन की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पहले भी कई बार स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कुछ चिंताएं बनी हुई थीं. इसके चलते FAQs जारी किए गए हैं. मंत्रालय ने इससे पहले 23 जून 2026 को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया था, जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी दी थी.
भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचनाओं, खासकर इस दावे पर कि भारत ने ब्राजील जैसे देशों की तुलना में तेजी से इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई, मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यक्रम दो दशक से अधिक समय में धीरे-धीरे विकसित हुआ है. सरकार के अनुसार, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का पायलट प्रोग्राम वर्ष 2001 में शुरू हुआ था. इसके बाद 2006 तक कई राज्यों में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की गई. वर्ष 2013 में इस नीति का ढांचा तैयार किया गया, जबकि 2018 में लागू की गई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत कई मंत्रालयों के समन्वय से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े सुधार किए गए.
मंत्रालय ने कहा कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्तर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया और 2025-26 इथेनॉल सप्लाई ईयर में ये लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंचा. ये ग्रोथ कई वर्षों की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश और ऑटोमोबाइल कंपनियों, तेल मार्केटिंग कंपनियों तथा टेस्टिंग एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद हुई.
सरकार ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि पेट्रोल पंपों पर एक साथ शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 पेट्रोल क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता. मंत्रालय के अनुसार, देशभर में अलग-अलग ग्रेड के पेट्रोल की सप्लाई के लिए अलग-अलग सप्लाई चेन बनाए रखना बेहद जटिल होगा. भारत में रिफाइनरी, डिपो, पाइपलाइन और एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों के विशाल नेटवर्क के कारण अलग-अलग ईंधन ग्रेड को समानांतर रूप से उपलब्ध कराना बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती पैदा करेगा.
सरकार ने कहा कि E20 पर जाने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, कंपोनेंट निर्माताओं और रिसर्च संस्थानों के साथ व्यापक चर्चा की गई थी. मंत्रालय ने यह भी कहा कि वाहन निर्माता कंपनियां पुराने वाहनों समेत अपनी वारंटी जारी रखे हुए हैं. हालांकि, मंत्रालय ने माना कि कुछ वाहनों में माइलेज 3 से 5 प्रतिशत तक कम हो सकता है. लेकिन, इसके साथ ही कहा कि E20 में ज्यादा ऑक्टेन स्तर, बेहतर कंबशन, इंजन प्रदर्शन में सुधार और कम उत्सर्जन जैसे फायदे हैं.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार ने कहा कि इथेनॉल किसानों से लाभकारी कीमतों पर खरीदा जाता है. इसलिए, जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो E20 पेट्रोल शुद्ध पेट्रोल की तुलना में महंगा हो सकता है. हालांकि, सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कम करने में मदद मिलती है.
मंत्रालय के अनुसार, भारत में बिकने वाले हर एक लीटर पेट्रोल में अब लगभग पांचवां हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल का है, जिससे ईंधन लागत का एक हिस्सा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित नहीं होता. सरकार ने यह भी कहा कि पिछले चार वर्षों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कई पड़ोसी देशों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम रही है
E20 पेट्रोल से इंजन, रबर पार्ट्स या पुराने E10 वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं पर मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. सरकार के अनुसार E20 को लागू करने से पहले कई वर्षों तक लैब टेस्टिंग, फील्ड परीक्षण और विभिन्न संस्थानों के साथ चर्चा की गई. इसमें ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, तेल कंपनियां और तकनीकी संस्थान शामिल थे.