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क्या ग्राहकों को E10, E20 और 100% पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? सवालों से समझिए पूरी बात

सरकार ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि पेट्रोल पंपों पर एक साथ शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 पेट्रोल क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता. मंत्रालय के अनुसार, देशभर में अलग-अलग ग्रेड के पेट्रोल की सप्लाई के लिए अलग-अलग सप्लाई चेन बनाए रखना बेहद जटिल होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:58 PM IST
क्या ग्राहकों को E10, E20 और 100% पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? सवालों से समझिए पूरी बात
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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