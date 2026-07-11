उदाहरण की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ कारों की सर्विस की. इसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां पुरानी थीं और E20 सर्ट‍िफाइड नहीं थीं. इसके बावजूद, कंपनी को जंग लगने या इंजन खराब होने जैसी कोई शिकायत नहीं मिली. टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का भी इसी तरह का अनुभव रहा है. सरकार ने माना क‍ि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज में 3 से 5 प्रतिशत की मामूली कमी आ सकती है. लेकिन फ्यूल की क्‍वाल‍िटी को महज माइलेज से नहीं आंका जा सकता.