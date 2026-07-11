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पेट्रोल पंप पर E10 और E20 में से क‍िसी एक को चुनने का ऑप्‍शन क्‍यों नहीं? सरकार ने बताया क्‍या है मजबूरी

Petrol Price: सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि हमारे देश का फ्यूल ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन स‍िस्‍टम एक साथ कई तरह के बेस फ्यूल सप्लाई करने के लिए नहीं बना है. देश में इस समय एक लाख से ज्‍यादा पेट्रोल पंप हैं, जो रिफाइनरियों, टर्मिनल, डिपो और पाइपलाइन के बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:29 AM IST
पेट्रोल पंप पर E10 और E20 में से क‍िसी एक को चुनने का ऑप्‍शन क्‍यों नहीं? सरकार ने बताया क्‍या है मजबूरी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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