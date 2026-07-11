E10 and E20 Petrol: प्रदूषण कम करने और क्रूड ऑयल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से चल रही है. लेकिन आम जनता के मन में यही सवाल है कि उन्हें पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल E10 (10% इथेनॉल) और E20 (20% इथेनॉल) में से अपनी पसंद का फ्यूल का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? इस पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि देश के इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पेट्रोल के कई ग्रेड बनाए रखना मुश्किल है. इससे बड़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी.
मिनिस्ट्री की तरफ से साफ किया गया कि देश का E20 फ्यूल की तरफ बढ़ना अचानक लिया गया फैसला नहीं है. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का फैसला वाहन निर्माताओं और टेस्टिंग एजेंसियों के साथ लंबी बातचीत और पूरी प्लानिंग के बाद उठाया गया कदम है. यह फैसला पूरी तरह से तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है. इसमें गाड़ियों की अनुकूलता, इंजन के प्रदर्शन, प्रदूषण और फ्यूल एफिशिएंसी की बारीकी से जांच की गई है.
पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग तरह का पेट्रोल रखने की डिमांड पर सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे देश का फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक साथ कई तरह के बेस फ्यूल सप्लाई करने के लिए नहीं बना है. देश में इस समय एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, जो रिफाइनरियों, टर्मिनल, डिपो और पाइपलाइन के बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं. अगर हर जगह अलग-अलग पेट्रोल की सप्लाई चेन बनाई गई तो इससे तेल के रख-रखाव का खर्च बढ़ेगा और स्टॉक मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा.
सरकार ने यह भी कहा कि इसकी तुलना प्रीमियम पेट्रोल से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल लिमिटेड बिकने वाला खास प्रोडक्ट है. सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत की बात कही है, जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं और महज E10 के अनुकूल हैं. सरकार ने कहा, वाहन निर्माता कंपनियों से सलाह के बाद ही इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई गई है. आज लगभग हर कंपनी पुरानी और नई दोनों गाड़ियों पर वारंटी दे रही है, क्योंकि वे इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही हैं.
उदाहरण की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ कारों की सर्विस की. इसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां पुरानी थीं और E20 सर्टिफाइड नहीं थीं. इसके बावजूद, कंपनी को जंग लगने या इंजन खराब होने जैसी कोई शिकायत नहीं मिली. टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का भी इसी तरह का अनुभव रहा है. सरकार ने माना कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज में 3 से 5 प्रतिशत की मामूली कमी आ सकती है. लेकिन फ्यूल की क्वालिटी को महज माइलेज से नहीं आंका जा सकता.
E20 पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बेहतर होता है, जिससे इंजन के अंदर ईंधन अच्छे से जलता है, गाड़ी को पिक-अप (एक्सेलेरेशन) शानदार मिलता है और इंजन अंदर से साफ रहता है. बड़ी बात यह है कि इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है. सरकार ने जोर देकर कहा कि E20 की तरफ यह बदलाव न सिर्फ पर्यावरण और ईंधन की क्वालिटी सुधारने के लिए है, बल्कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और इथेनॉल प्रोडक्शन के जरिये भारतीय किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है.