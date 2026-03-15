30 देशों ने खोली तेल की टोटी, फिर भी न लगा कीमतों पर ब्रेक, 40% महंगा हुआ क्रूड,पेट्रोल-डीजल का नया नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

Petrol-Diesel Price: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. LPG सिलेंडर पर भी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है.
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Crude Oil: न तो मिडिल ईस्ट की जंग रुक रही है और न ही कच्चे तेल की कीमत. कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है. 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 40 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. 73 डॉलर प्रति बैरल पर बिकने वाला तेल 107 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है. एक दौर तो वो भी आया जब एक दिन में कच्चा तेल 115 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर चुका था. तेल की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए 30 देशों ने अपने इमरजेंसी स्टॉक्स भी खोल दिए, लेकिन 400 मिलियल बैरल का ये स्टॉक भी कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है.
ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किए जाने के बाद से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आई है. अमेरिका समेत 30 से ज्यादा देशों ने इसे कंट्रोल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल स्टॉक रिलीज़ करने का फैसला किया. करीब 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ने की तैयारी है. लेकिन इसके बावजूद क्रूड की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही है. कच्चे तेल की कीमतों में नियंत्रित करने के लिए अमेरिका समेत 30 देशों ने ये फैसला किया, लेकिन ये कदम भी काफी नहीं है. पढ़ें- मोजतबा की बात सच हुई तो दहल जाएगा अमेरिका, थर्राएगी दुनिया; 50 दिन के बाद भारत पर भी आएगी आफत!
दरअसल ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने और तेल के जहाजों प हो रहे हमले के बाद से बाजार में डर का माहौल है. इस रास्ते के बंद होने की वजह से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है.अमेरिका समेत 30 देशों की ओर से इमरजेंसी तेल स्टॉक खोलने के बाद भी बाजार को भरोसा नहीं मिला है. बाजार को लग रहा है कि ये 400 मिलियन बैरल का स्टॉक भी इस संकट के लिए पर्याप्त नहीं है. सबसे बड़ी बात कि ये तेल तुरंत बाजार में नहीं आएगा. इसे धीरे-धीरे बाजार में छोड़ा जाएगा. अमेरिका 120 दिनों में लगभग 1.4 मिलियन बैरल रोजाना छोड़ेगा. कुल मिलाकर ये 400 मिलियन होर्मुज बंद होने की वजह से बढ़ते दवाब को सिर्फ 15% कम कर सकता है. पढ़ें- LPG Shortage: सरकार का एक और बड़ा फैसला, यहां 45 दिन बाद होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग, ढाई दिन में डिलीवरी
अगर ये युद्ध लंबा चला, अगर 2 महीने तक चला तो कच्चे तेल कीमतों में आग लग सकती है. तेल की कीमतें 135 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर सकती है. तेल की कीमतों में जारी ये तेजी लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से है. ये दवाब आने वाले दिनों में और बढ़ेगा. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है. होर्मुज के रास्ते को खोलने के लिए हर तरफ से कोशिशें हो रही है.
भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. सरकार और तेल कंपनियों कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी को रोककर रखा है. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमत के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी को रोककर रखा गया है. सरकार ने तेल की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां खुले डिब्बे में पेट्रोल भरा जा रहा था. सरकार ने इसे देखते हुए नई एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने कहा है कि लोग पेट्रोल-डीजल को कंटेनरों में स्टोर न करें.
सरकार ने साफ किया है कि जिस घर के पास पीएनजी कनेक्शन है उसे एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. सरकार ने अपनी नई एडवाइजरी में कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन है, उन्हें पुराने सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाने की सुविधा नहीं मिलेगी. इससे पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए नया नियम लागू कर बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया था. सिलेंडर पर ECA एक्ट लागू कर दिया है. सरकार ने रिफिलिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर शहरों के लिए 25 और गांवों के लिए 45 दिन कर दिया है. वहीं बिना OTP के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं की जाएगी.
Important advisory for citizens.
Petrol and diesel are adequately available at retail outlets across the country. Consumers are advised not to take or store fuel in loose or inappropriate containers, as it poses serious safety risks.
Retail outlets have been instructed to… pic.twitter.com/5KtQW5dbnR
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 14, 2026