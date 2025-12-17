RBI के फैसले से बदला सीन, सेविग्स अकाउंट खाली तक धड़ाधड़ FD करवा रहे हैं लोग, 64% पर पहुंचा आंकड़ा, फायदे समझिए

Saving Account Vs FD: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD भारत में हमेशा से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है. न बाजार की उठा पटक की टेंशन और न ही हर महीने पैसे जमा करने की किटकिट. एक बार बैंक में पैसा जमा किया और फिर मोटे ब्याज के साथ मैच्योरिटी का फायदा. हालांकि एफडी से ज्यादा रिटर्न शेयर, एसआईपी में मिलने की वजह से लोगों की दिलचस्पी बदल गई. महंगाई और टैक्स के चलते FD का रिटर्न लोगों को कम लगने लगा, लेकिन RBI के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि FD पर लोगों को भरोसा कम नहीं बल्कि बढ़ा है. लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के बजाए FD करवा रहे हैं. रिस्क कम करने के लिए लोग अब एफडी की ओर झुक रहे हैं. RBI के डेटा इस बात की गवाही दे रहे हैं.

FD पर बढ़ा लोगों का भरोसा

रिजर्व बैंक के मुताबिक सितंबर तिमाही में कुल बैंक डिपॉजिट में FD की हिस्सेदारी 57 फीसदी से बढ़कर 62 फीसदी तक पहुंच गई है, जो बीते दो सालों के हाई पर है. जबकि सेविंग्स अकाउंट की हिस्सेदारी 33 फीसदी से कम होकर 29 फीसदी हो गई है. लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने के बजाए एफडी का फायदा उठाया है. अब समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है.

क्यों FD की ओर भाग रहे हैं लोग

एफडी की हिस्सेदारी बढ़ने के पीछे कई फैक्टर्स हैं. बैंकों की ओर से एफडी को सरल और सुगम बनाया गया है. लोग कुछ स्टेप्स फॉलो कर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एफडी करवा सकते हैं.लोगों को एफडी करवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होते हैं. यानी डिजिटल बैंकिंग ने एफडी को बढावा दिया है. सबसे बड़ी वजह सेविग्स और एफडी में ब्याज का बड़ा अंतर है. जहां आम तौर पर सेविग्स अकाउंट पर बैंकों की ओर से 2 से 3 फीसदी का ब्याज मिलता है, वहीं एफडी पर ये 6 से 8 फीसदी तक का है. बेहतर रिटर्न और मार्केट के उठापटक के बचने के लिए लोग एफडी का रूख कर रहे हैं. वहीं RBI की ओर से आने वाले दिनों में ब्याज दरों में फिर से कटौती की संभावना बनी हुई है. फरवरी से लेकर नवंबर 2025 तक रेपो रेट में 1 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है. आगे भी इसमें कटौती की संभावना है. ऐसे में लोग इंटरेस्ट रेट कम होने से पहले ही वे ऊंचे ब्याज दर पर अपनी एफडी लॉक करवा रहे हैं.

रेपो रेट घटा पर FD की ब्याज दरों में गिरावट नहीं

दरअसल बैंक कैश की तंगी का सामना कर रहे हैं. रेपो रेट कम होने से लोन की डिमांड डिपॉजिट्स से ज्यादा है, लोग बैंक से पैसा निकालकर शेयरबाजार र म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं. ऐसे में बैंकों के ऊपर डिपॉजिट को बढ़ाने का दबाव है जिसकी वजह से वो एफडी की ब्याज दरों को कम करने का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं.