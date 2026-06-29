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किस बात का डर, गिर रहे दाम, फिर भी घर में रखा सोना बेचने की मची होड़, 90 दिन में बेचा 50000 KG गोल्ड

Gold In India: सस्ते सोने के बीच भारत में पुराना सोना बेचकर कैश इकट्ठा करने की होड़ लग गई है. इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही में में भारत में लोगों ने करीब 50 टन सोना बेचा है

Written ByBavita Jha
Published: Jun 29, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:02 PM IST
किस बात का डर, गिर रहे दाम, फिर भी घर में रखा सोना बेचने की मची होड़, 90 दिन में बेचा 50000 KG गोल्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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