/किस बात का डर, गिर रहे दाम, फिर भी घर में रखा सोना बेचने की मची होड़, 90 दिन में बेचा 50000 KG गोल्ड

India Household Gold: सोने की कीमत लगातार गिरती जा रही है. 29 जनवरी को सोना-चांदी दोनों से अपने ऑल टाइम हाई मूल्य पर था. 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी तो चांदी 3.86 लाख रुपये प्रति बिक रहा था. आज सोना 36000 रुपये सस्ता हो चुका है.चांदी के दाम 1.70 लाख रुपये गिर चुके हैं. सोने की गिरती कीमत के बीच भारतीय घर में रखा पुराना सोना बेच रहे हैं. बीते तीन महीनों में भारतीयों ने करीब 50 टन यानी 50000 किलो पुराना सोना बेच दिया है.
सस्ते सोने के बीच भारत में पुराना सोना बेचकर कैश इकट्ठा करने की होड़ लग गई है. इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही में में भारत में लोगों ने करीब 50 टन सोना बेचा है, जो पिछले साल के मुकाबले 43% अधिक है. लोग घरों में रखा पुराना सोना बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं. लोगों के इस कदम के पीछे सोने की गिरती कीमत का डर है. फिलहाल सोना 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
जिस तरह से बीते तीन-चार महीनों में सोने के भाव गिरे हैं, उसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि सोना और गिर सकता है. सोने की कीमत 1.20 लाख रुपये पर आ सकती है. सोने की गिरती कीमत की वजह से लोग पुराना गहना बेचकर नई ज्वैलरी लेने के बजाए कैश ले रहे हैं. IBJA के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता की माने तो लोग सोने की ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर कैश जमा करने लगे हैं.
लोगों के इस बदले ट्रेंड की वजह से गोल्ड रीसाइक्लिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है. लोगों के घरों में पड़ा सोना धीरे-धीरे बाहर आ रहा है. सोना खरीदने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है. पुराना सोना बेचे जाने से ज्वैलर्स के पास लिक्लिडिटी बढ़ रही है, हालांकि नए सोने की मांग में भारी सुस्ती देखी जा रही है. पुराना सोना बाजार में आने से घरेलू स्तर पर सोने की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों में दबाव देखने को मिल सकता है.
भारतीय घरों में करीब 30,000 टन सोना जमा होने का अनुमान है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी माना है कि भारतीय घरों में पड़ा सोना अगर मुख्य अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए, तो देश क इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलेगा. अब धीरे-धीरे सोना अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है. घर में रखा सोना बाहर आने से आयात पर निर्भरता कम होगी. वित्त वर्ष 2026 में करीब 72.4 अरब डॉलर का सोना आयात किया था.अगर घर में पड़ा सोना बाजार में आएगा, तो बाहर से आयात की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को बल मिलेगा.