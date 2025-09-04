 पेट्रोल-डीजल पर फिर सरकार ने मूंद ली आंख, ऐसी कौन सी मजबूरी कि तेल को GST के दायरे में नहीं लाती सरकार ?
पेट्रोल-डीजल पर फिर सरकार ने मूंद ली आंख, ऐसी कौन सी मजबूरी कि तेल को GST के दायरे में नहीं लाती सरकार ?

GST New Slab: सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर लोगों को बड़ी राहत दी. खासकर मिडिल क्लास को इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत मिली है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से लेकर दूध, पनीर, दवाईयों को टैक्स फ्री कर दिया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 04, 2025, 04:27 PM IST
GST Council Meeting New GST Rates: सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर लोगों को बड़ी राहत दी. खासकर मिडिल क्लास को इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत मिली है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से लेकर दूध, पनीर, दवाईयों को टैक्स फ्री कर दिया गया. रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी गई, लेकिन लोगों की एक मांग जो लंबे वक्त से की जा रही है, उसे एक बार फिर से दरकिनार कर दिया गया. हम बात कर रहे हैं पेट्रोल-डीजल की, जिसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लंबे वक्त से मांग चल रही है, लेकिन इस बार फिर तेल जीएसटी के दायरे में आने से रह गया.  

सरकार क्यों पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में नहीं ला रही 

आखिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ना लाने के पीछे सरकार की क्या मजबूरी है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है. अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होगा. सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा. जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म से सरकारी खजाने पर करीब 48000 करोड़ रुपये बोझ बढ़ेगा, अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते तो ये बोझ कई गुना और बढ़ जाता.  अगर सरकार पेट्रोल-डीजल को अधिकतम जीएसटी के दायरा यानी 18 फीसदी में भी लाती तो भी भारी नुकसान होता.  FAQ: अबकी बार शर्मा जी ही नहीं उनका बेटा और पोता भी खुश, दादा जी से लेकर Gen Z को क्‍या मिला? जानें हर सवाल का जवाब

पेट्रोल-डीजल पर सरकार की कितनी कमाई 

पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला टैक्सकेंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा सोर्स है.  अगर इसे GST के दायरे में लाया गया तो सरकारों का राजस्व कम हो जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर प्राइस ब्रेकअप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उसकी बेस कीमत पर दोगुना टैक्स लगता है. जो तेल 52-53 रुपये का तेल कंपनियों को मिलता है वो आपतक पहुंचते-पहुंचते 100-110 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाता है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर पेट्रोल की जारी रेट लिस्ट पर प्राइस ब्रेकअप देखें तो 4 सितंबर को दिल्ली में इसका बेस प्राइस 52.83 रुपये प्रति लीटर है. जिसपर 0.24 रुपये माल ढुलाई,  53.07 रुपये एक्साइज ड्यूटी 21.90 रुपये, VAT 15.40 रुपये, डीलर कमीशन (एवरेज)-4.40 रुपये लगते हैं. यानी आपतक 52.83 रुपये प्रति लीटर वाला पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचता है. पेट्रोल की कीमत के लगभग बराबर टैक्स लग जाता है. अगर इसे GST के दायरे में लाया गया तो ये टैक्स , वैट, एक्साइज ड्यूटी सब खत्नम हो जाएंगे.  अगर इसपर अधिकतम 40 फीसदी टैरिफ भी लगा दिया जाए तो भी पेट्रोल भी सरकार के खजाने में सिर्फ 20.80 रुपये पहुंचेंगे यानी मौजूदा वक्त से आधी कमाई हो जाएगी. ऐसे में सरकार इस बड़े नुकसान का रिस्क नहीं लेना चाहती है.  सरकार ने भले ही पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से दूर रखा हो, लेकिन पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर जीएसटी घटा दिया है.  घी पर ₹61 तो शैंपू-तेल पर ₹65...GST कटौती से हर महीने कितना बचा लेंगे आप, कैलकुलेशन समझ लीजिए

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;