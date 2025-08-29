 टोक्यो में मोदी तोड़ेंगे ट्रंप के टैरिफ का तिलिस्म! बुलेट ट्रेन से लेकर AI और चिप्स...₹59,98,76,96,00,000 की होगी डील
India Japan Trade Relation:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के दौरे पर है. ये दौरान उस वक्त हो रहा है, जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ ठोक दिया है. जापान दौरे पर पीएम मोदी टैरिफ का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे. अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिश होगी. भारत के लिए निवेश से लेकर निर्यात के नए विकल्प तलाशे जाएंगे.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 29, 2025, 02:24 PM IST
PM Modi in Japan: नमस्ते, कोनिचिवा, जापान...7 साल बाद टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी ने पहुंचने के साथ ही बिजनेस जगत के दिग्गजों से मुलाकात की. मिलते ही उन्होंने जापानी कंपनियों के सामने भारत के विस्तृत और कारोबार के लिए अनुकूल बाजार का ऑफर पेश कर दिया. उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत आने का न्यौता तो दिया ही, साथ ही उन्होंने भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों के मुनाफे गिना दिए. पीएम मोदी आज उस सेल्समैन की तरह दिखे, जो अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए तारीफों की पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ता है. जापानी कंपनियों के सामने भारत की तेज रफ्तार बढ़ती इकोनॉमी , कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल,राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता और सरकारी नीतियां गिनवा दी. उन्होंने जापानी मैन्यूफैक्चर्स से कहा कि भारत आइए और दुनिया के लिए बनाइए.  

भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक-दूसरे के लिए बने

जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी सौ से ज्यादा MOU's साइन करेंगे. दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, एआई, मेडिसीन, कम्युनिकेशन कई मसलों पर बात हेगी. वहीं पीएम मोदी जापान के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे. जापान में मियाही की उस फैक्ट्री का दौरा करेंगे, जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं. इसके अलावा  वो टोक्यो में इलेक्ट्रॉन नाम की कंपनी भी जाएंगे. यह कंपनी जापान में चिप मैन्यूफैक्टरिंग के लिए लगने वाले उपकरणों की बड़ी निर्माता है. जापानी कंपनियों की मदद से भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहता है.  पीएम मोदी सेंडाई स्थित तोहोकु शिंकानसेन प्लांट भी जाएंगे. जहां जापान के साथ भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा की भी संभावना है.  इंडिया-जापान इकोनोमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत टैलेंट तो जापान तकनीक का खान है. ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं.   

'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड'

पीएम मोदी ने जापानी कंपनियों को भारत आने के न्यौता दिया और कहा कि जैसे सुजुकी और दायकिन जैसी कंपनियों ने भारत में मुनाफा कमाया अब आपके लिए मौका है.  उन्होंने जापानी निवेशकों, कंपनियों को भारत आकर दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी बढ़ती नहीं, कई गुना बढ़ जाती है. उन्होंने बताया है कि कैसे मेट्रो रेल से लेकर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है.   पढ़ें-  जिनपिंग की 'सीक्रेट चिट्ठी' में ऐसा क्या लिखा कि मिटने लगी भारत-चीन की दूरियां, 7 साल बाद बीजिंग पहुंच रहे मोदी, इसी लेटर से बिगड़ा ट्रंप का खेल

 

भारत का डिप्लोमेसी 'स्विच' ट्रंप की बत्ती को करेगा गुल 

पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है, जब अमेरिका ने उसपर 50 फीसदी का जबरन टैरिफ ठोक दिया है. अमेरिका ने भारत के आयात पर पहले 25 फीसदी और फिर 25 फीसदी का जुर्माना लगा दिया.  इस टैरिफ से भारत के कई उद्योग प्रभावित होंगे, निर्यात पर असर पड़ रहा है. नौकरियों पर संकट आएगी. इस टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए भारत ने अपना डिप्सोमेटिक स्विच ऑन कर दिया है.  भारत अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जापानी निवेश को बढ़ाने पर जोर रहे है. जापान के साथ व्यापार, कारोबार, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. जापानी मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी के इस दौरे से भारत में  68 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है, जो जापान की कंपनियां भारत में अगले दशक तक करने वाली है. जापानी कंपनी सुजुकी अगले 5 से 6 सालों में भारत में 8 अरब डॉलर का निवेश करेगी.   

भारत और जापान के बीच व्यापार 

भारत और जापान के बीच 2 लाख करोड़ का व्यापार है.  जिसमें जापान भारत से 4.5 लाख करोड़ रुपये का सामान आयात करता है. इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड जूलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुडस्, और दवाईयां है. वहीं भारत जापान से 15.5 लाख करोड़  रुपये का सामान खरीदता है. इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, कॉपर, इलेक्ट्रिकल मशीन, रेअर अर्थ मिनिरल्स और स्टील है. माना जा रहा है कि भारत और जापान के बीच व्यापार बढ़ाने पर सहमति बन सकती है. भारत के लिए निर्यात के विकल्प बढ़ सकते हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

PM Modi

