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Hindi Newsबिजनेसपीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्‍यों की? एक्‍सपर्ट ने बताए 3 कारण

पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्‍यों की? एक्‍सपर्ट ने बताए 3 कारण

Rupee vs US Dollar: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार ग‍िर रहा है. दूसरी तरफ सोने के दाम डेढ़ लाख के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्‍यों की?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 11, 2026, 03:24 PM IST
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Gold Investment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हैदराबाद में आयोज‍ित एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वे आने वाले एक साल तक बहुत जरूरी नहीं होने पर सोना (Gold) नहीं खरीदें. पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में जारी जंग और ग्‍लोबल अस्थिरता के बीच पीएम मोदी का यह बयान इंड‍ियन इकोनॉमी की सुरक्षा की दिशा में बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. पीएम ने साफ क‍िया क‍ि देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक नींव को मजबूत करना भी हर देशवासी की जिम्मेदारी है.

पीएम मोदी ने देशवास‍ियों से अपील करने के दौरान यह भी कहा क‍ि मिडिल ईस्ट में जंग के कारण क्रूड ऑयल की कीमत पहले ही बढ़ी हुई है. ऐसी स्थिति में सोना खरीदकर देश पर बोझ बढ़ाना समझदारी नहीं है. उन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) और लोगों को 'कार पूलिंग' करने का भी सुझाव द‍िया ताकि पेट्रोल-डीजल की बचत हो सके. पीएम मोदी की यह अपील देश को 'आत्मनिर्भर' और आर्थिक रूप से 'मजबूत' राष्‍ट्र बनाने की दिशा में बड़ा आह्वान है. पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍टर मनोज कुमार जैन ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे छ‍िपे तीन अहम कारण बताए-

यह भी पढ़ें: पीएम की अपील या ईरान जंग? हफ्ते के पहले ही द‍िन धड़ाम हुआ सोना;घटकर क्‍या रह गया रेट

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लगातार बढ़ रहे इम्‍पोर्ट ब‍िल पर लगाम लगाना

भारत दुनियाभर में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है. हम अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत सोना दूसरे देशों से आयात करते हैं. इसका भुगतान भी सरकार को अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है. महंगे सोने की जब मांग बढ़ती है तो देश का 'इम्‍पोर्ट ब‍िल' भी बढ़ जाता है. इसका असर यह होता है क‍ि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है. पीएम मोदी ने कहा कि यदि देशवासी एक साल के लिए अपनी सोने की खरीदारी को टाल देते हैं तो सरकार को अरबों डॉलर की बचत होगी. इससे देश का 'फॉरेक्‍स र‍िजर्व' बढ़ेगा. यह 'फॉरेक्स रिजर्व' जंग जैसी आपातकालीन स्थिति में क्रूड ऑयल और अन्य जरूरी सामान के आयात के काम आएगा.

यह भी पढ़ें: अगर भारत के लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा असर?

रुपये को संभालना और व्यापार घाटा कम करना

सोने के भारी आयात का सीधा असर डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू पर पड़ता है. जब हम विदेशों से सोना मंगाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की ड‍िमांड बढ़ती है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगता है. रुपये की गिरावट से देश में महंगाई बढ़ती है और दूसरी आयात की जाने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं. प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सोने की ड‍िमांड में कमी आने से व्यापार घाटा (Trade Deficit) कम होगा. जब हम कम डॉलर को बाहर भेजेंगे तो रुपये को मजबूती मिलेगी. इससे महंगाई पर लगाम लगने के साथ ही ग्‍लोबल लेवल पर भारतीय रुपये की साख भी बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: 'एक साल तक गोल्ड से दूरी'… PM मोदी की सलाह मानने पर क्या बदल जाएगा आपकी जेब का हाल?

डेड इन्वेस्टमेंट को रोकना

भारत में सोना हमेशा से ही न‍िवेश के आकर्षक व‍िकल्‍प में से रहा है. देशवास‍ियों के बीच पारंपरिक रूप से सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. पिछले कुछ समय में सोने के दाम में आई भारी तेजी के कारण लोग अपनी सेव‍िंग का बड़ा हिस्सा सोने में लगा रहे हैं. पीएम मोदी की मंशा है क‍ि लोग 'डेड इन्वेस्टमेंट' (जो तिजोरी में रखा रहता है) के बजाय उस पैसे को देश के डेवलपमेंट में लगाएं. यद‍ि लोग सोने के बजाय बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में न‍िवेश करेंगे तो वह पैसा इंडस्‍ट्री और ट्रेड को मिलेगा. इससे देश में रोजगार के नए मौके बनेंगे और बुनियादी ढांचे का विकास होगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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