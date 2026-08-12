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इंटर्न से चेयरमैन तक का सफर... ₹155 करोड़ की सैलरी वाले चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद TATA के सामने क्या हैं चुनौतियां?

Tatasons Chairmen Resign: 1987 से टाटा के साथ जुड़े एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन नोएल टाटा उन्हें खास पसंद नहीं करते हैं. टाटा ट्रस्ट और टाटा संस बोर्ड के बीच तालमेल के अभाव में टाटा ग्रुप में बड़ा इस्तीफा हो गया है. ये इस्तीफा कंपनी पर कितना असर डालेगा ये भी समझते हैं...

Written ByBavita Jha
Published: Aug 12, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:51 PM IST
इंटर्न से चेयरमैन तक का सफर... ₹155 करोड़ की सैलरी वाले चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद TATA के सामने क्या हैं चुनौतियां?
Image Credit: Tatasons Chairman

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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