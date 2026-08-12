/इंटर्न से चेयरमैन तक का सफर... ₹155 करोड़ की सैलरी वाले चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद TATA के सामने क्या हैं चुनौतियां?

N Chandrasekaran: 9 सालों से टाटा संस की जिम्मेदारी संभाल रहे एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. जिस कंपनी के नाम के साथ भरोसा जुड़ जाता है. नमक से लेकर IT सेक्टर, कार से लेकर हवाई जहाज, सूई से लेकर सरिया, होटल से लेकर रियल एस्टेट तक जिस कंपनी का विस्तार हो, वहां अगर कोई बड़ा इस्तीफा हो जाए, तो निश्चित तौर पर उसपर बातें होगी.
रतन टाटा ने जिन्हें भरोसे के साथ टाटासंस के चेयरमैन की कुर्सी सौंपी थी, उन्होंने उस भरोसे को कायम भी रखा. चंद्रशेखरन के नेतृत्व में TATA ने 6 लाख करोड़ से 16.24 लाख करोड़ रुपये तक का सफर तय किया है. कंपनी के साथ-साथ चंद्रा का खुद का सफर भी उनका ही दिलचस्प है. 1987 में बतौर इंटर्न टाटा समूह में काम करने वाले ने कंपनी के सर्वोच्च कुर्सी हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की.
फरवरी 2026 में टाटा संस बोर्ड ने चंद्रशेखरन के अगले 5 साल के कार्यकाल विस्तार पर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने विरोध किया. नोएल सिर्फ 2 साल का कार्यकाल विस्तार चाहते थे. टाटा ट्रस्ट और बोर्ड के बीच विवाद के चलते चंद्रशेखरन ने इस्तीफा देने का फैसला लिया.
नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप के कई बड़े फैसलों पर सवाल उठाए. एयर इंडिया के घाटे, टाटा डिजिटल का घाटा जैसे मुद्दों पर नोएल टाटा ने आपत्ति जताई. टाटा संस की लिस्टिंग पर भी मतभेद दिखा.टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच तालमेल के अभाव में उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया.
1963 में तमिलनाडु के किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखरन के पिता चाहते थे कि वो भी खेती में हाथ आजमाए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को चुना. शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से करने के बाद कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की. तिरुचिरापल्ली से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्टग्रेजुएशन करने सके बाद साल 1987 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में इंटर्न के तौर पर अपना करियर शुरू किया.
1987 में चंद्रशेखरन ने बतौर इंटर्न TCS में कदम रखा. उन्होंने अपने काम को साबित किया. साल 2009 में उन्हें टीसीएस का सीईओ बनाया गया. 30 सालों तक अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने के बाद रतन टाटा ने साल 2017 में उन्हें टाटा संस के चेयरमैन की कुर्सी सौंप दी.साइरस मिस्त्री को विवाद के बाद पद से हटाए जाने के बाद रतन टाटा ने चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी. वे टाटा ग्रुप के पहले नॉन पारसी चेयरमैन बने थे.
1. चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े बदलाव देखें. रेवेन्यू की बात करें तो चंद्रा के नेतृत्व में FY20 में 7.89 लाख करोड़ रुपये से लेकर FY26 में 16.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
2. कंपनी का प्रॉफिट 32,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
3. शेयर बाजार में लिस्टेड टाटा की कंपनियों का मार्केट कैप 9.31 लाख करोड़ रुपये से चढ़कर 24.39 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
4. कंपनी के घाटे को कम करने के लिए चंद्रा ने सख्त फैसले भी लिए. घाटे में चल रही टाटा के मोबाइल फोन बिजनेस Tata Teleservices को एयरटेल के हाथों बेच दिया.
4. मई 2018, Tata Steel ने भूषण स्टील को 35,200 करोड़ में खरीदा, जिसे भारत के कॉरपोरेट इतिहास का बड़ा अधिग्रहण समझा जा रहा है.
5. अक्टूबर 2021 में टाटा ने Air India का अधिग्रहण कर एविएशन सेक्टर का पूरा गेम बदल दिया.
6. मई 2021 में टाटा ने Big Basket को 9,500 करोड़ रुपये में खरीद कर ई-कॉमर्स, और क्विक कॉमर्स के सेक्टर में खुद को स्थापित कर दिया.
चंद्रशेखरन की सैलरी भी खूब चर्चा में रही. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉरपोरेट अधिकारियों में उनका नाम शामिल रहा. टाटा संस के सालाना रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, उनकी सालाना सैलरी 155 करोड़ रुपये से ज्यादा है. मुंबई में एंटीलिया के पास उनका 98 करोड़ रुपये का घर है. उनकी संपत्ति 100 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जा रही है, हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक डेटा साझा नहीं किया गया है. भारतीय करेंसी में देखें, तो 950 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है.
RBI ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC की कैटेगरी में रखा हुआ है.टाटा ने डी-रजिस्ट्रेशन खत्म करने के लिए आवेदन किया है. इसे खत्म करवाना नए चेयरमैन के सामने चुनौती होगी. टाटा संस की लिस्टिंग भी नए चेयरमैन के सामने बड़ी चुनौती होगी. एयर इंडिया का घाटा 22238 करोड़ तक पहुंच गया है. डिजिटल कारोबार का घाटा 4974 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. जिसे उबराने की बड़ी जिम्मेदारी नए चेयरमैन के पास होगी. टाटा के सेमीकंडक्टर , इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी सेगमेंट में विस्तार की चुनौती का पार करना होगा.