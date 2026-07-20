/2 बार फेल, 16 साल में तीसरी कोशिश.. प्लास्टिक नोटों के पीछे क्यों पड़ा है रिजर्व बैंक? कागजी नोट से कितना अलग, नफा-नुकसान सब समझिए

Plastic Notes In India: आपके जेब में जल्द ही कागज के बजाए प्लास्टिक यानी पॉलिमर के नोट पहुंच सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक नोट को लाने की तैयारी कर रहा है. 10, 20 रुपये के नोट्स को सबसे पहले पॉलिमर से तैयार किया जा सकता है. प्लास्टिक नोट्स बनाने के लिए रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने ट्रांसपैरेंट पॉलिमर सब्सट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल एक्प्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) पेश किया है.
अगर भारत में प्लास्टिक के नोट आते हैं, तो ये कागज की करेंसी से कितना अलग होता? कितना सुरक्षित होगा? क्या प्लास्टिक नोट फेक करेंसी पर लगाम लगाने में सफल हो सकेगा? ये नोट क्या फोल्ड होगे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में है, जिसका सही-सही जवाब तो तभी मिल जाएगा, जब ये नोट्स बाजार में पहुंचेंगे.
सरकार ने पिछले 16 साल में प्लास्टिक नोट छापने की दो बार पहले भी कोशिश कर चुकी है. साल 2007-12 और 2016 में प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी हुई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो सकी, अब तीसरी बार फिर से प्लास्टिक नोट को बाजार में उतारने का प्रयास किया जा रहा है. अगर इस बार सरकार सफल रहती है, तो कई चीजें बदल जाएंगी. प्लास्टिक नोट पारंपरिक कॉटन-बेस्ड कागज की बजाय बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP) नाम के खास सिंथेटिक प्लास्टिक से बनती है, जो बेहद पतली और लचीली शीट होती है.
कागज के नोटों के मुकाबले प्लास्टिक नोट काफी किफायती होते हैं. पारंपरिक नोट में करीब 75% कपास (Cotton) और 25% लिनन (Linen) की मिलावट होती है, जिनसे इसे तैयार किया जाता है. हालांकि इसके बावजूद ये पानी और नमी को आसानी से सोखकर खराब हो जाता है. इसमें गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं. इसके कटने-फटने की संभावना अधिक होती है और इसकी उम्र भी पॉलिमर नोट्स के मुकाबले कम होती है.
आरबीआई डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में करेंसी नोट छापने में भारत ने 6,372 करोड़ रुपये का खर्च किया गया. वित्त वर्ष 2025-26 में 4,875 करोड़ रुपये खर्च किया गया. कागजी नोट्स की उम्र होती है, ऐसे में सरकार के सामने इन्हें संरक्षित करने की चुनौती होती है. इस खर्च को कम करने के लिए पॉलिमर नोट एक बेहतर विकल्प है. भारत से पहले कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के नोट्स चलते हैं.
RBI की चार प्रिटिंग प्रेस देवास (Dewas), नासिक (Nashik), मैसूर (Mysuru) और सालबोनी (Salboni) में कागजी नोट की छपाई होती है. प्लास्टिक नोट छापने के लिए नई व्यवस्था तैयार होगी. स्याही से लेकर सिक्योरिटी थ्रेड तक बदलेंगे.
कागजी नोट के मुकाबले प्लास्टिक नोट की उम्र अधिक होती है. कागजी नोट की तुलना में पॉलिमर नोट 2य5 से 4 गुना अधिक चलते हैं.
ये पानी में गलते या खराब नहीं होते हैं.
प्लास्टिक के नोट आसानी ने फटने नहीं है.
ये कम गंदे होते हैं और इन्हें आसानी से फोल्ड भी किया जा सकता है.
इसे बार-बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सरकारी खर्च घटता है.
नोटों के परिवहन पर खर्च घटता है.
सिर्फ छापने ही नहीं पुराने नोट्स को नष्ट करने में लगने वाली लागत भी कम होती है.
प्लास्टिक नोट छापना कागजी नोट के मुकाबले महंगा है, लेकिन बार-बार छापने का खर्च बचता है. ऑस्ट्रेलिया ने पॉलिमर नोट लॉन्च कर नोट छापने के खर्च में 20 मिलियन डॉलर की बचत की.
पॉलिमर नोट्स में की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी Transparent Window होती है. यानी पॉलिमर फिल्म के अंदर लगे होलोग्राम, Colour-Shifting Ink,
Optically Variable Devices को नकल कर फेक करेंसी बनाना मुश्किल काम होता है. जबकि कागजी नोट के वाटरमार्क , सिक्योरिटी थ्रेड, छपाई को आसानी से कॉपी कर लिया जाता है.
कागजी नोट के मुकाबले इसके कई पॉजिटिव प्वाइंट्स हैं, तो कुछ निगेटिव भी . जैसे चिकनी सतह होने के चलते इसे गिरने में मुश्किल होती है. इन पॉलिमर नोट्स को रीसायकल करना कागजी नोट के मुकाबले खर्चीला है. प्लास्टिक नोट लाने से बाद बैंकिंग और एटीएम सिस्टम में कई बदलाव करने पड़ सकते हैं. नोट गिनने वाली मशीनों को भी पॉलीमर नोटों के अनुरूप बदलना होगा. इसके अलावा अधिक तापमान पर नोट का आकार बिगड़ने की चुनौती होगी.