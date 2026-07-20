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2 बार फेल, 16 साल में तीसरी कोशिश.. प्लास्टिक नोटों के पीछे क्यों पड़ा है रिजर्व बैंक? कागजी नोट से कितना अलग, नफा-नुकसान सब समझिए

Plastic Vs Paper Notes: बीते 16 साल में तीसरी बार भारत में प्लास्टिक करेंसी लाने की कोशिश की जा रही है. 60 देशों में ये करेंसी चलन में है, लेकिन इसे लाना इतना आसान नहीं है. कागजी नोट्स के मुकाबले इसके कुछ फायदे हैं, तो नुकसान भी कम नहीं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 20, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:37 PM IST
2 बार फेल, 16 साल में तीसरी कोशिश.. प्लास्टिक नोटों के पीछे क्यों पड़ा है रिजर्व बैंक? कागजी नोट से कितना अलग, नफा-नुकसान सब समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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