Share Market: गिरते बाजार में भी लगातार छलांग लगा रहा अनिल अंबानी के ये शेयर, कौन दे रहा ताकत ?

Share Market Update:  शेयर बाजार गिर रहे हैं, लेकिन गिरते बाजार में भी अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर छलांग रहे हैं. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में लगातार तेजी का दौर जारी है. मंगलवार को जहां बाजार दवाब में रहा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 23, 2025, 01:06 PM IST
Reliance Power: शेयर बाजार गिर रहे हैं, लेकिन गिरते बाजार में भी अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर छलांग रहे हैं. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में लगातार तेजी का दौर जारी है. मंगलवार को जहां बाजार दवाब में रहा. सेसेंक्स लाल निशान के साथ कारोबार करता रहा, वहां रिलायंस पावर के शेयर  में जबरदस्त तेजी बनी रही.Reliance Power के शेयर  36.27 +0.97 (+2.75%) पर बने हुए हैं. 

क्यों चढ़ रहा रिलायंस पावर का स्टॉक 

पिछले 5 दिन में रिलायंस पावर के शेयरों में 15% के करीब तेजी देखने को मिली है. अनिल अंबानी की कंपनी ईडी, सीबीआई के जांच के दायरे में है. इसके बावजूद उनकी कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. बेहतर तिमाही नतीजे, नए निवेश, मिल रहे ऑर्डर की वजह से निवेशक रिलायंस पावर में निवेश बढ़ा रहे हैं.  

आज शेयर बाजार का हाल  

 सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन, मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला और इस तरह सेंसेक्स व निफ्टी, दोनों में लगातार दो सत्रों की बढ़त का सिलसिला टूट गया.  आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली होने के कारण बाजार दबाव में आ गया, जबकि दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेत भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाए.  

शुरुआती कारोबार में खबर लिखे जाने तक (सुबह करीब 9:20 बजे) निफ्टी 7.5 अंक गिरकर 26,164.20 पर कारोबार कर रहा था. वहीं सेंसेक्स 50.96 अंक की गिरावट के साथ 85,516.52 के स्तर पर था. इस दौरान बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन, एल एंड टी, एनटीपीसी, ट्रेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल आया. वहीं, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, इटरनल और भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.  
 
सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी आईटी मंगलवार को 1.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला सेक्टर रहा. इसके बाद निफ्टी रियल्टी (0.25 प्रतिशत) और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (0.23 प्रतिशत) का स्थान रहा.  वहीं दूसरी ओर निफ्टी मेटल 0.51 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया.  
बाजार में गिरावट की वजह  

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने वाले दो बड़े कारक हैं. घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था और कंपनियों की हालत अच्छी और मजबूत दिख रही है. इससे निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी आने की पूरी संभावना है और बाजार नए रिकॉर्ड स्तर तक जा सकता है. लेकिन बाहरी कारणों की बात करें तो एआई ट्रेडिंग में फिर से तेजी आई है, जो थोड़ा नकारात्मक संकेत है. इसकी वजह से विदेशी निवेशकों (एफआईआई) का पैसा जो भारत लौटने की उम्मीद थी, उसमें देरी हो सकती है.  उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एआई ट्रेडिंग के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है। अब यह देखना होगा कि इसका बाजार पर आगे क्या असर पड़ता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा

