डॉलर के मुकाबले 100 रुपये की तरफ बढ़ रहा रुपया! चुपके से आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा भारी?

Rupee Slips To Record Low: भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ग‍िरकर अब तक के र‍िकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है. अमेर‍िका-ईरान की जंग के बीच रुपये में लगातार ग‍िरावट आ रही है. मंगलवार को यह यूएस डॉलर के मुकाबले ग‍िरकर 95.63 पर पहुंच गया, जो क‍ि अब तक का सबसे न‍िचला स्‍तर है. जानकारों को आशंका है क‍ि यद‍ि क्रूड के दाम में इसी तरह तेजी बनी रही तो रुपया ग‍िरकर 100 रुपये तक जा सकता है. लेक‍िन क्‍या आपको पता है जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे जाता है तो इसका असर आपकी जेब और देश की इकोनॉमी पर पड़ता है. 12 मई को एक ही कारोबारी सत्र में यह 35 पैसे कमजोर हो गया. आएइ जानते हैं रुपये के लगातार ग‍िरने से आपको होने वाले 5 बड़े नुकसान के बारे में-

तेल और गैस की कीमत में उछाल

भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करना है. इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत डॉलर में चुकानी होती है. जब रुपया नीचे जाता है तो तेल कंपनियों को उतना ही क्रूड खरीदने के लि‍ए ज्यादा डॉलर चुकाने होते हैं. इसका असर देश के अंदर पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (LPG) के दाम पर भी देखने को म‍िलता है. सरकार ने प‍िछले द‍िनों थोक में तेल खरीदने वालों के लि‍ए डीजल की कीमत में इजाफा क‍िया गया था. गैस की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई थी. तेल कंपन‍ियों ने घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में 7 मार्च को 60 रुपये का इजाफा क‍िया था. मई की शुरुआत में 19 क‍िलो वाला कमर्श‍ियल स‍िलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया, ज‍िसका रेट बढ़कर 3071 रुपये हो गया.

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विदेश में पढ़ाई और घूमना महंगा

अगर आप या आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो रुपये में ग‍िरावट क‍िसी झटके से कम नहीं है. रुपये टूटने के बाद आपको डॉलर में फीस भरने के लिए ज्यादा भारतीय रुपये देने होंगे. इसी तरह, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और वहां होने वाले खर्च का बजट 10-15% तक बढ़ सकता है. उदाहरण के तौर पर यद‍ि कोई काम पहले एक लाख रुपये में होता था तो अब उस काम के लि‍ए आपको 10 से 15 हजार रुपये ज्‍यादा खर्च करने पड़ सकते हैं.

ट्रेड डेफ‍िस‍िट और विदेशी निवेश पर असर

रुपये की गिरावट से देश का आयात बिल (Import Bill) बढ़ जाता है. इससे देश का व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़ जाता है. इसका असर यह होता है क‍ि विदेशी निवेशक (FII) अपना पैसा भारतीय बाजार से निकालकर सुरक्षित बाजार में ले जाने लगते हैं. जैसा कि प‍िछले कुछ द‍िनों में देखा जा रहा है. भारतीय बाजार से अरबों डॉलर की निकासी हुई, जिससे शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. ग‍िरावट का सीधा असर आपके इन्‍वेस्‍टमेंट पर म‍िलने वाले र‍िटर्न पर देखा जा रहा है.

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ईएमआई बढ़ने का खतरा

रुपये की ग‍िरावट से देश में महंगाई बढ़ती है. इस महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से अक्सर ब्याज दर (Repo Rate) में इजाफा क‍िया जाता है. मौजूदा समय में रेपो रेट 5.25 प्रत‍िशत के लेवल पर चल रहा है. आने वाले समय में यद‍ि इसमें इजाफा क‍िया जाता है तो इसका असर लोन की ब्‍याज दर पर पड़ता है. इससे आपने बैंकों से जो लोन ल‍िया है उससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाता है. इससे आपकी ईएमआई बढ़ जाती है और सेव‍िंग प्रभाव‍ित होती है.

सरकारी खर्च और सब्सिडी का बोझ बढ़ना

सरकार को तेल और फर्ट‍िलाइजर (fertilizers) पर सब्सिडी देनी होती है. डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से यह सब्सिडी बोझ बढ़ जाता है. अनुमान लगाया जा रहा है क‍ि इससे सरकार का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर बजट घाटे (Fiscal Deficit) पर पड़ता है. आख‍िर में टैक्सपेयर्स का पैसा ज्यादा खर्च होता है.