तेल पर अमेरिकी बैन के बाद अब सोने के साथ ये क्या कर रहा है रूस, चला चीन से उल्टी चाल, खतरनाक है फैसला !

Russia Gold Reserve: सोने की ताकत किसी से छिपी नहीं है. कहते हैं कि जिस देश के पास जितना सोना, वो देश उतना ही ताकतवर. अमेरिका को ही देख लें, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हैं. आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास लगभग 261.5 मिलियन औंस सोना है, जिसकी कीमत करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा है. सोने की बदौलत किसी भी विकल परिस्थिति में देश अपनाी इकोनॉमी को संभाल लेता है. यही वजह है कि चीन, भारत जैसे देश लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं. एक तरफ सोने की खरीदारी चर्चा में है तो वहीं रूस अपने गोल्ड रिजर्व को घटाकर रहा है. रूस फिजिकल गोल्ड बेच रहा है.

रूस बेच रहा है सोना

रूस का केंद्रीय बैंक पहली बार फिजिकल गोल्ड बेच रहा है. ऐसा पहली बार है जब रूस की ओर से सोने की बिक्री की जा रही है. रूस के केंद्रीय बैंक ने पहली बार अपने फिजिकल गोल्ड को बाजार में बेचना शुरू किया है.सोने की ये बिक्री रूस पर आर्थिक दवाब के संकेत दे रहे हैं. रूस की अर्थव्यवस्था पर बजट दबाव तेजी से बढ़ रहा है

विश्व का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड भंडार

रूस के पास 2300 टन सोने का भंडार है. इससे पहले नेशनल वेल्थ फंड के जरिए सोने की वर्चुअल खरीद बिक्री होती रही, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है, जहां फिजिकल गोल्ड को बेचा जा रहा है. रूस बजट घाटे को पूरा करने के लिए इस सुरक्षित संपत्ति को नकदी में बदल रहा है. यूक्रेन के साथ युद्ध, रूसी तेल पर लग रहे प्रतिबंध, अमेरिका और यूरोपिय यूनियनों की ओर से लगे बैन की वजह से घटते निर्यात की वजह से रूस पर आर्थिक दबाब बढ़ रहा है. रूस के नेशनल वेल्थ फंड के पास रखे सोने के भंडार में दो साल में बड़ी कमी आई है.यूक्रेन यु्द्ध से पहले फंड में कुल 405.7 टन सोना था, जो घटकर 173.1 टन रह गया. बजट घाटे को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अब तक 232.6 टन सोना बेच दिया. खजाने में आई गिरावट इस बात का संकेत है कि रूस लगातार बढ़ते युद्ध खर्च और प्रतिबंधों की वजह से घटती राजस्व स्थिति को संभालने के लिए रिजर्व संसाधनों को बेच रहा है.

सोना बेचना कितना सही ?

जानकारों की माने तो अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से कमज़ोर होते तेल-गैस राजस्व और सीमित विदेशी मुद्रा के चलते रूस सोने का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि जानकर इसे चेतावनी मानते हैं,क्योंकि लॉग टर्म में इस तरह की रणनीति देश के खजाने को कमजोर कर सकती है. मौजूदा वक्त में सोना अपने हाई पर है. ऐसे में रूस फिजिकल गोल्ड बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर आर्थिक दवाब को कम करने की कोशिशों में जुटा है.

चीन भर रहा है सोना

जहां रूस सोना बेच रहा है तो वहीं चीन अपने सोने का भंडार बढ़ा रहा है. चीन ने साल 2025 में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है. चीन अब तक करीब 240 टन सोना खरीद चुका है. इसके साथ ही चीन का सोने का भंडार 2304 टन पर पहुंच चका है. भारत के पास 880 टन का गोल्ड रिजर्व है.