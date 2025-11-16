5 दिसंबर को दिल्ली में दो महाशक्तियों का मिलन,ट्रंप की मनमानी का निकलेगा तोड़, नौकरी, हथियार, तेल,कारोबार...होगी मेगा डील

Putin India Visit: अमेरिका की ओर से भारत पर लगातार दबाब बनाया जा रहा है, उनपर रूसी तेल की खरीदारी रोकने का दबाव बनाया जा रहा है. 25 फीसदी टैरिफ लगाकर भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की जा रही है. तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं भारत और रूस के बीच कारोबारी रिश्तों में दरार डालने की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही है. रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं.

5 दिसंबर को बड़ा दिन

तीन साल बाद पुतिन पांच दिसंबर को भारत आने वाले हैं. 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं. पुतिन के इस भारत दौरे पर दुनियाभर की निगाहें होगी. खासकर अमेरिका टकटकी लगाए नई दिल्ली की पलपल की खबर रख रहा होगा. दरअसल रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन भारत आ रहे हैं. अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से रूसी तेल पर प्रतिबंध बढ़या जा रहा है. अमेरिकी की चेतावनी के बाद से भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद कम हो गई है. ऐसे में पुतिन का ये दौरा कई मायनों में अहम है. ट्रंप की धमकियों से नहीं झुका भारत, रूस से दोस्ती बरकरार,तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, एक महीने में ₹22.17 हजार करोड़ का इम्पोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है पुतिन का भारत दौरा

भारत आ रहे पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मुलाकात करेंगे. पुतिन के इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर होगी. भारत और रूस के बीच 68.7 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का आयात कई गुना अधिक है.भारत का व्यापार घाटा 59 अरब डॉलर का है. तेल आयात के चलते भारत का ये घाटा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुतिन के इस दौरे पर तेल से लेकर ट्रेड को लेकर बड़े समझौते हो सकते हैं. दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए रणनीति तय की जा सकती है.

व्यापार और हथियार दोनों पर समझौता



सिर्फ व्यापार और तेल सप्लाई ही वहीं बल्कि दोनों देशों के बीच हथियार को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है. इस दौर पर पुतिन जेट सुखोई-57 , विमानों की सप्लाई, S-400 मिसाइल की पांच यूनिट की खरीदारी पर चर्चा होगी. S-500 मैन्युफैक्चरिंग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश, कृषि व्यापार, व्लादिवोस्तोक-चेन्नई के बीच समुद्री रास्ते को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.वहीं रूस भारतीय श्रमिकों के लिए बड़े अवसर खोल सकता है. वर्कर मोबिलिटी पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिससे 70 हजार श्रमिकों के लिए मॉस्को के दरवाजे खुलेंगे.

अमेरिका क्यों बेचैन

पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं, जब रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल की खरीद के चलते टैरिफ लगा रहे हैं. भारत और अमेरिका के रिश्ते में तनातनी है तो रूस पर प्रतिबंधों का दौर चलाया जा रहा है. रूस और भारत की नजदीकी अमेरिका को खलेगी. अगर अनुमान के अनुरुप डील हो गई तो अमेरिका की मनमानी पर रोक लगेगा.

