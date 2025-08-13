कल गिरकर आज संभला बाजार, फुल स्पीड से दौड़े ये 5 शेयर, Paytm ने किया मालामाल

Share Market Top Gainer: मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 368 अंक तक लुढ़क गया. बुधवार को शेयर बाजार में तेजी लौटी. सेंसेक्स उछला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पेटीएम का शेयर. आरबीआई से मिली राहत के बाद आज पेटीएम के शेयर खूब चमके हैं. 52 हफ्तों के आई पर पहुंचकर पेटीएम के शेयर 1,174.50 रुपये पर पहुंच गए.

Paytm के शेयर चमके

देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की पैरेंट वन 97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को रिजर्व बैंक से राहत मिली. उसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने मंजूरी मिली. इस खबर का असर आज शेयर बाजार पर दिखा. पेटीएम के शेयर 54 रुपयेचढ़कर 1174.50 रुपये पर पहुंच गए, हालांकि अभी भी शेयर आईपीओ प्राइस से 1000 रुपये के घाटे में हैं.

आज के टॉप शेयर



अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ने के बाद बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.22 प्रतिशत या 179 अंक बढ़कर 80,414 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी 70 अंक या 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,557 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में हिंडाल्को और टाटा मोटर्स का स्थान रहा.

आज इन शेयरों को नुकसान

टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी 0.51 प्रतिशत लुढ़क गया, उसके बाद टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक का स्थान रहा, जिनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई. बाजार जानकारों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कठोर टैरिफ और अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव ने मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित किया है. नवीनतम अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से यह उम्मीद बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व अगले महीने ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिसके बाद एशिया-प्रशांत बाजार काफी हद तक हरे निशान में रहे.

ग्लोबल मार्केट का हाल

अमेरिकी बाजारों में, डाउ जोंस 1.11 प्रतिशत, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.13 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 1.39 प्रतिशत बढ़ा. सभी प्रमुख एशियाई बाजार मजबूती के साथ हरे निशान में रहे. जापान का निक्केई 2.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ नए पीक पर पहुंच गया.चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.44 प्रतिशत और शेन्जेन कंपोजिट में 1.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई.हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.81 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 3,398.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 3,507.93 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. आईएएनएस