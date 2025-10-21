Muhurat Trading 2025: दिवाली तो बीत गई फिर मंगलवार को क्यों बंद है शेयर बाजार ? स्टॉक्स में पैसा लगाने और कमाने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम

Muhurat Trading 2025: दीवाली के अगले दिन आनी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. आज शेयर बाजार बंद रहेंगे. शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी है. हालांकि आपको आज पैसा लगाने और कमाने दोनों का मौका मिलेगा. आज सिर्फ 1 घंटे के लिए शेयर्स की ट्रेडिंग होगी. 21 अक्टूबर को शेयर बाजार सिर्फ एक घंटे के लिए शेयर बाजार खुलेगा. दरअसल आज शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी है. आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार खुलेंगे.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग

मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2025) को दीवाली के शुभ अवसर पर खास सेशन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए यह सेशन बेहद खास माना जाता है. आमतौर पर यह ट्रेडिंग दीवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण इस साल शेयर बाजार आज बंद और सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा. इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक चलेगा.दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक प्री-ओपनिंग विंडो होगी.पोजीशन लिमिट और कोलेटरल वैल्यू के लिए कट-ऑफ समय, ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो, दोपहर 2:55 बजे बंद हो जाएगी.

इन पांच स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव



जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस सिक्योरिटीज ने मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर पांच चुनिंदा स्टॉक्स पर बाय रेटिंग दी है. इनमें DCB Bank, Federal Bank, AU Small Finance Bank, HDFC Bank और Dalmia Bharat शामिल हैं. ब्रोकरेज का मानना है कि लॉन्ग टर्म यानी 12–18 महीने में ये स्टॉक्स निवेशकों को 13% से 32% तक का रिटर्न दे सकते हैं.