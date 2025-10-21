Advertisement
trendingNow12969421
Hindi Newsबिजनेस

Muhurat Trading 2025: दिवाली तो बीत गई फिर मंगलवार को क्यों बंद है शेयर बाजार ? स्टॉक्स में पैसा लगाने और कमाने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम

दीवाली के अगले दिन आनी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. आज शेयर बाजार बंद रहेंगे. शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी है.  हालांकि आपको आज पैसा लगाने और कमाने दोनों का मौका मिलेगा. आज सिर्फ 1 घंटे के लिए शेयर्स की ट्रेडिंग होगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 21, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muhurat Trading 2025: दिवाली तो बीत गई फिर मंगलवार को क्यों बंद है शेयर बाजार ? स्टॉक्स में पैसा लगाने और कमाने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम

Muhurat Trading 2025: दीवाली के अगले दिन आनी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. आज शेयर बाजार बंद रहेंगे. शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी है.  हालांकि आपको आज पैसा लगाने और कमाने दोनों का मौका मिलेगा. आज सिर्फ 1 घंटे के लिए शेयर्स की ट्रेडिंग होगी. 21 अक्टूबर को शेयर बाजार सिर्फ एक घंटे के लिए शेयर बाजार खुलेगा. दरअसल आज शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी है. आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार खुलेंगे. 

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग 
मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2025) को दीवाली के शुभ अवसर पर खास सेशन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए यह सेशन बेहद खास माना जाता है.  आमतौर पर यह ट्रेडिंग दीवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण इस साल शेयर बाजार आज बंद और सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा. इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक चलेगा.दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक प्री-ओपनिंग विंडो होगी.पोजीशन लिमिट और कोलेटरल वैल्यू के लिए कट-ऑफ समय, ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो, दोपहर 2:55 बजे बंद हो जाएगी. 

इन पांच स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव  
 
जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक  एक्सिस सिक्योरिटीज ने मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर पांच चुनिंदा स्टॉक्स पर बाय रेटिंग दी है. इनमें DCB Bank, Federal Bank, AU Small Finance Bank, HDFC Bank और Dalmia Bharat शामिल हैं. ब्रोकरेज का मानना है कि लॉन्ग टर्म यानी 12–18 महीने में ये स्टॉक्स निवेशकों को 13% से 32% तक का रिटर्न दे सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
DNA
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
PM Narendra Modi
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले