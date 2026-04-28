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Hindi Newsबिजनेसचढ़ने के बाद सेंसेक्स क्रैश होकर बंद, भारत के शेयर बाजार में आज क्यों हुआ अमंगल? एक खबर से ₹3.74 लाख करोड़ का नुकसान

चढ़ने के बाद सेंसेक्स क्रैश होकर बंद, भारत के शेयर बाजार में आज क्यों हुआ अमंगल? एक खबर से ₹3.74 लाख करोड़ का नुकसान

Share Market Fall Reason:  शेयर बाजार आज खुला सपाट, लेकिन 10 बजे उसने तेजी हासिल कर ली. लगा कि सोमवार की तेजी आज भी बरकरार रहेगी, लेकिन 11:30 बजे एक खबर के आते ही सेंसेक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली. 2 घंटे के भीतर निवेशकों के 3.75 लाख करोड़ डूब गए. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 28, 2026, 04:01 PM IST
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चढ़ने के बाद सेंसेक्स क्रैश होकर बंद, भारत के शेयर बाजार में आज क्यों हुआ अमंगल? एक खबर से ₹3.74 लाख करोड़ का नुकसान

Sensex, Nifty Stock Market Update:  भारत के शेयर बाजार ने आज सुबह की शुरुआत तो सपाट हुई, लेकिन जल्द ही बाजार हरे रंग से रंग गया. सेंसेक्स तेजी के साथ 77094.79 अंक पर खुला. 10 बजे तक बाजार ने अपनी बढ़त को बनाए रखा और 77,477 अंक पर पहुंच गया. बाजार चढञने ही लगा था कि अचानक 11 बजकर 30 मिनट पर तेज बिकवाली शुरू हो गई. सेंसेक्स अपने हाई से 600 अंक तक फिसल गया और आखिरकार-416.96 अंक की फिसलन के साथ 76,886.67 पर बंद हुआ.  शेयर बाजार, जो कल बढ़त के साथ 77,303.63 अंकों पर बंद हुआ था, मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार करता रहा. सेंसेक्स की इस उठापटक के पीछे एक बड़ी वजह वो खबर रही, जिसने बाजार में बिकवाली को हावी कर दिया. इस एक खबर के चलते सिर्फ 120 मिनट के भीतर निवेशकों ने 3.74 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए.  

क्यों गिरा आज शेयर बाजार ?  

शेयर बाजार की गिरावट की वजह आज 2800 किमी दूर ईरान से आई वो खबर है, जिसने कच्चे तेल की कीमतों में उबाल ला दिया. क्रूड ऑयल फिर से 111.70 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. तेल की कीमत में ये तेजी अमेरिका की जिद्द का नतीजा है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अब अमेरिका के सुर बदल गए हैं. अमेरिका ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं है. उसके घेराबंदी हटाने के लिए शर्त रखी है. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो किसी भी तरह की पाबंदी में राहत देंगे, जब समझौता 100% पूरा होगा. ट्रंप अब बिना डील के पीछे हटने को तैयार नहीं है. वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि टकराव तुरंत खत्म हो भी जाए तो भी सप्लाई नॉर्मल होने में 4 से 6 महीने का वक्त लगेगा. जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा. कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी. इस खबर से शेयर बाजार को डरा दिया है.  

शेयर बाजार को किस बात का डर  

दो दिन की तेजी के बाद आज बाजार हरे निशान पर खुलने के बावजूद गिर गया.  दोनों ही इंडेक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली. कच्चे तेल की कीमतों के अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया. FII ने 1,151.48 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है और शेयरों की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है. कमजोर वैश्विक बाजार के अलावा RBI की ओर से जारी असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के नियमों में बदलाव ने बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट ला दी है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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