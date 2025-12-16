Share Market: अमेरिका से आने वाली खबर से डरा शेयर बाजार, जापान, कोरिया में मचा कोहराम, निफ्टी-सेंसेक्स दोनों लाल

Stock Market Crash: मंगलवार को बाजार में जारी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया .सोमवार के बाद आज भी बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया. बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम से गिर गए. बाजार खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया. सेंसेक्स −491.51 (0.58%) अंक गिरकर 84,721.85 पर पहुंच गया. बाजार में जारी इस गिरावट के पीछे अमेरिका का हाथ है. अमेरिका की ओर से अहम रोजगार आंकड़ें जारी होने हैं. रोजगार डेटा और CPI डेटा जारी होने से पहले आज एशियाई शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. भारत भी इस गिरावट से खुद को बचा नहीं सका.

अमेरिका जारी करेगा अहम आंकड़े

अमेरिका की ओर से रोजगार और महंगाई दर के आंकड़े जारी होने वाले हैं. टैरिफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से वहां महंगाई बढ़ती जा रही है. सरकारी आंकड़ें जारी होने से पहले निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और शेयर बाजार के बजाए सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं. विदेशी बाजारों में जारी भगदड़ ने भारत के बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज को भी नहीं छोड़ा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों खुलने के साथ धड़ाम हो गया.

एशियाई बाजारों का बुरा हाल

अमेरिका के डेटा जारी होने से पहले अनिश्चितता की स्थिति है, एशियाई बाजार में आज कोहराम जारी रहा. एशियाई बाजारों में सतर्कता बनी हुई है. साल के अंतिम हफ्तों में जारी होने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों से पहले वो सतर्कता दिखा रहे हैं.विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है.जापान को निक्केई 700 अंक से अधिक फिसल गया. साउथ कोरिया का कोस्पी 1.80 फीसदी गिरा तो हांगकांग का हैंगसेंड 2 फीसदी से अधिक फिसल गया. अमेरिका का शेयर Dow Future 112 अंक गिरकर बंद हुआ. इसी तरह Dow Jones 42 अंक फिसल गया.