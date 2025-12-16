Advertisement
trendingNow13042567
Hindi NewsबिजनेसShare Market: अमेरिका से आने वाली खबर से डरा शेयर बाजार, जापान, कोरिया में मचा कोहराम, निफ्टी-सेंसेक्स दोनों लाल

Share Market: अमेरिका से आने वाली खबर से डरा शेयर बाजार, जापान, कोरिया में मचा कोहराम, निफ्टी-सेंसेक्स दोनों लाल

Why Indian Share Market Crahs: मंगलवार को बाजार में जारी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया .सोमवार के बाद आज भी बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया. बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम से गिर गए.  बाजार खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 16, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: अमेरिका से आने वाली खबर से डरा शेयर बाजार, जापान, कोरिया में मचा कोहराम, निफ्टी-सेंसेक्स दोनों लाल

Stock Market Crash: मंगलवार को बाजार में जारी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया .सोमवार के बाद आज भी बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया. बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम से गिर गए.  बाजार खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया. सेंसेक्स −491.51 (0.58%) अंक गिरकर 84,721.85 पर पहुंच गया.  बाजार में जारी इस गिरावट के पीछे अमेरिका का हाथ है. अमेरिका की ओर से अहम रोजगार आंकड़ें जारी होने हैं. रोजगार डेटा और CPI डेटा जारी होने से पहले आज एशियाई शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. भारत भी इस गिरावट से खुद को बचा नहीं सका.  

अमेरिका जारी करेगा अहम आंकड़े

अमेरिका की ओर से रोजगार और महंगाई दर के आंकड़े जारी होने वाले हैं. टैरिफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से वहां महंगाई बढ़ती जा रही है. सरकारी आंकड़ें जारी होने से पहले निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और शेयर बाजार के बजाए सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं. विदेशी बाजारों में जारी भगदड़ ने भारत के बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज को भी नहीं छोड़ा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों खुलने के साथ धड़ाम हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

एशियाई बाजारों का बुरा हाल  

अमेरिका के डेटा जारी होने से पहले अनिश्चितता की स्थिति है, एशियाई बाजार में आज कोहराम जारी रहा. एशियाई बाजारों में  सतर्कता बनी हुई है. साल के अंतिम हफ्तों में जारी होने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों से पहले वो सतर्कता दिखा रहे हैं.विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है.जापान को निक्केई 700 अंक से अधिक फिसल गया. साउथ कोरिया का कोस्पी 1.80 फीसदी गिरा तो हांगकांग का हैंगसेंड 2 फीसदी से अधिक फिसल गया.  अमेरिका का शेयर Dow Future 112 अंक गिरकर बंद हुआ. इसी तरह Dow Jones 42 अंक फिसल गया.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'