Share Market: हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, 700 अंक चढ़कर सेंसेक्स ने लिया यूटर्न, दिन की कमाई हुई साफ

Stock Market Update: शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत हुई. सेंसेक्स बाजार खुलने के साथ ही चढ़ने लगा और शुरुआती बाजार में ही 700 अंक तक चढ़ गया. सेंसेक्स 700 अंक के उछाल के साथ 84086 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 50 चढ़कर 25860 के करीब पहुंच गया. हालांकि सेंसेक्स अपनी इस तेजी को बहुत देर तक कायम नहीं रख सका. दिन चढने के साथ शेयर बाजार ने यूटर्न ले लिया और बाजार ने अपनी शुरुआती तेजी को खो दिया. सेंसेक्स 600 अंक तक की तेजी की गंवा चुका है.

बाजार में तेजी की वजह

Infosys के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी ने बाजार का जोश बढ़ा दिया. वहीं वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत और कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट ने बाजार को सहारा दिया. वहीं अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर चिंता कम होने से शेयर बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना, सप्लाई में रुकावट की आशंका घटने से बाजार में सकारात्मक रुख रहा. वहीं भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया. इन संकेतों ने बाजार को शुरुआती बढ़ दी.

क्यों फिसला बाजार

बाजार खुला तो तेजी के साथ, लेकिन उस तेजी को बरकरार नहीं रखा सका. 700 अंक चढ़कर सेंसेक्स फिसलने लगा और कुछ दी देर में 600 अंक तक गिर गया. सेंसेक्स अपने हाई से करीब 600 अंक तक लुढ़क गया. जबकि निफ्टी 160 अंक से ज्यादा टूट गया है. दरअसल इस गिरावट की वजह मुनाफावसूली है. बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो गुरुवार को बंद होने पर 468.18 करोड़ रुपये था, आज शुरुआती कारोबार में 2 लाख करोड़ चढ़कर 470.20 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा, लेकिन मुनाफा वसूली के चक्कर में 468 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है.

शेयर बाजार का हाल

ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार की छुट्टी के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में खुला. कारोबार के शुरुआत में सुबह 9.20 बजे के आसपास 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 260.52 अंक या 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,643.23 पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी 65.50 अंक या 0.26 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,731.10 पर था.



आज के टॉप गेनर्स शेयर

इस दौरान, सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एम एंड एम, कोटक बैंक, पावर ग्रिड और एल एंड टी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. जबकि इटरनल, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और सन फार्मा के शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे. वहीं एनएसई पर इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस और एचसीएल टेक के शेयर टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जबकि सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, इटरनल, भारती एयरटेल, हिंडाल्को और ओएनजीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

क्या कह रहे हैं एक्सपोर्ट

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि फिलहाल कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा जो बाजार को बहुत ऊपर या जोरदार गिरावट की ओर ले जाएगा. आने वाले दिनों में बाजार की चाल मुख्य रूप से तीसरी तिमाही के नतीजों पर निर्भर करेगी, जो लगातार सामने आ रहे हैं. जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर होंगे, उनमें अलग-अलग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे पूरे बाजार के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की संभावना कम है. वहीं, अगर बाजार में थोड़ी बहुत तेजी आती भी है, तो विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली उसे दबा सकती है. मार्केट एक्सपर्ट ने आगे कहा कि एफआईआई द्वारा शॉर्ट पोजीशन बढ़ाए जाने से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में उनकी बिकवाली जारी रह सकती है. आईएएनएस