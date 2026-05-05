बीजेपी की जीत पर ट्रंप की धमकी पड़ी हावी, मंगल को शेयर बाजार में अमंगल ,5 वजहों से दरका सेंसेक्स

Share Market Crash Reason: मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही. बाजार सोमवार की तेजी को बरकरार नहीं रखा सका. जहां उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की बदौलत बाजार में तेजी जारी रहेगी, उसके उलट सेंसेक्स ने पलटी मारते हुए गिरावट के साथ ओपनिंग की.
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Why Stock Market Fall Today: मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही. बाजार सोमवार की तेजी को बरकरार नहीं रखा सका. जहां उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की बदौलत बाजार में तेजी जारी रहेगी, उसके उलट सेंसेक्स ने पलटी मारते हुए गिरावट के साथ ओपनिंग की. सेंसेक्स 750 अंक कर गिर गया. दोपहर 1 बजे तक BSE सेंसेक्स 76,830.68 अंक पर कारोबार कर रहा है. बाजार पर ट्रंप की धमकी हावी रही. ईरान ने युद्धविराम को तोड़ते हुए संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की राजधानियों पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया. फारस की खाड़ी में युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान का नामोनिशान मिटा देंगे. ये तनाव ने एक बार फिर से खाड़ी युद्ध तेज होने से संकेत दे दिए हैं. बाजार पर युद्ध का डर इतना हावी हो गया कि वो चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न नहीं मना सका.
5 मई तो शेयर बाजार में भारी बिकवाली हावी रही. BSE Sensex 741.89 अंक तक गिरकर 76,527.51 अंक पर पहुंच गया. NSE Nifty 227.60 अंक गिरकर 23,891.70 पर ट्रेड कर रहा है. बाजार में गिरावट के पीछे 5 फैक्टर्स हावी रहे.
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1. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है. होर्मुज पर टेंशन बढ़ गई है. 18 दिनों के बाद फिर से युद्धविराम टूट गया है और ईरान की ओर से अमेरिकी युद्धपोत और UAE पर मिसाइलें दागीं गई है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के चलते बाजार का सेंटीमेंट फिर से बिगड़ा है.
2. ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है. अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ क्रैश हुए. Dow Jones, S&P 500 , नैस्डैक (Nasdaq) कंपोजिट सब क्रैश हो गए. निफ्टी निफ्टी और एशियाई बाजार में भी गिरावट देखने को मिला है.
3.भारतीय रुपया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और तेल आयात की परेशानी ने निवेशकों को डरा रखा है, जिससे शेयर बाजार गिर रहे हैं.
4.ईरान की ओर से फिर से शुरू हुए हमले और अमेरिका की धमकी के चलते कच्चे तेल के दाम फिर से चढ़ने लगे हैं. ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया .
5. विदेशी निवेशकों की बिकवाली(FIIs Outflow) ने बाजार पर निगेटिव असर डाला है. बीते 4 महीनों में विदेशी निवेशक 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निकाल चुके हैं.