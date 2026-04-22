Share Market Today: अमेरिका-ईरान में नहीं बनी बात, सीजफायर ऐलान के बावजूद इन 3 वजहों से गिरा भारत का शेयर बाजार

Share Market 22 April Latest Update: अमेरिका की ओर से एकतरफा संघर्षविराम का ऐलान कर दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना किसी डेडलाइन के युद्ध को रोक दिया है,, लेकिन ईरान की चुप्पी ने सस्पेंस बना दिया है. ईरान की इसी चुप्पी का असर आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह बना है. मंगलवार की तेजी को गंवाते हुए बुधवार, 22 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला.सेंसेक्स ने लाल निशान के साथ ओपनिंग की. बीएसई 253 अंकों की गिरावट के साथ 79019 पर और एनएसई का 50 स्टॉक्स बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 105 अंकों की गिरावट के साथ 24470 अंकों पर खुला.

बुधवार को गिरा भारत का शेयर बाजार

9.40 बजे सेंसेक्स की गिरावट -557.26 -0.70% के साथ गिरकर 78,716.07 पर पहुंच गई. एशियाई बाजार में मिले-जुले संकेतों और शांतिवार्ता पर ईरान के तीखे रवैये ने बाजार को लाल निशान पर ला दिया. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों की वजह से बाजार में सुस्ती लौटी है. आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. खराब नतीजों की वजह से HCL के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा टूट गए, जो 6 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है. वहीं फार्मा शेयर भी आज दबाव में है.

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क्यों गिरा भारत का शेयर बाजार ?



1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन शर्त रखी कि होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी जारी रहेगी. ट्रंप की शर्त की वजह से ईरान ने बातचीत ने इनकार कर दिया. अमेरिका-ईरान की अनबन की वजह से कच्चे तेल और सप्लाई चेन पर सस्पेंस बरकरार है.



2. अमेरिका-ईरान के बीच समझौता नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से निवेशकों के मन में डर है कि ये जंग लंबा खिंच सकता है.

3. मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म होने को लेकर कोई साफ संकेत नहीं मिल जाए हैं. वैश्विक तनाव की वजह से निवेशकों से दूरी बनाई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका और ईरान दोनों की नाकाबंदी से तेल की सप्लाई चेन चिंता का मुद्दा बना हुआ है.

