किसने लगाया शेयर बाजार की स्पीड पर ब्रेक, लगातार 4 दिन की तेजी हुई गायब, 'सात समंदर पार' की हलचल का असर

Share Market: शेयर बाजार में चार दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया है. सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. सेंसेक्स 112 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 81,531 पर आ गया तो निफ्टी 41 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 24,939 पर आ गया. ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन कमजोर रहा, निफ्टी मिडकैप 100 0.05 प्रतिशत गिरकर लाल रंग के साथ कारोबार कर रहा है. अब सवाल ये कि अचानक बाजार में ये गिरावट आई क्यों है? बाजार की तेजी पर किसका असर पड़ा है?

आज क्यों गिरा भारत का शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट, मेगाकैप टेक कंपनियों का स्टॉक्स पर भारी दवाब के चलते एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. अमेरिकी बाजार दवाब का असर एशियाई बाजार पर भी दिखा. उसका दवाब भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है. ग्लोबल मार्केट के दवाब में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिर गए. बाजार जानकार जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के प्रमुख विनोद नायर की माने तो अमेरिकी प्रशासन से आ रही खबरों के अनुसार भारत पर 25 फीसदी की सेकेंडरी टैरिफ लगाने की डेडलाइन 27 अगस्त को खत्म हो रही है. इस समयसीमा के बारे में अमेरिका की ओर सकारात्मक संकेत नहीं मिलने के कारण, बाजार में लगातार तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जो पूरी तरह से तर्कहीन और निष्पक्ष है और केवल निजी सनक से प्रेरित है, जारी रह सकती है. 'ट्रंप कभी भी पलटी मार सकते हैं, शेयर बाजार में बने रहिए...अमेरिकी एजेंसी ने भारत पर दिखाया भरोसा, कहा-ये बेचने नहीं खरीदने का मौका

बाजार में गिरावट

निफ्टी बैंक में 0.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अधिकांश अन्य सूचकांकों में 0.50 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट देखी गई. एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी पिछले तीन दिनों में जीएसटी सुधारों से संबंधित सकारात्मक घोषणाओं के कारण 364 अंक चढ़ा है, जो दिवाली से पहले लागू होने की संभावना है.शॉर्ट टर्म में निवेशक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, टेलीकॉम, होटल, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे घरेलू उपभोग विषयों, विशेष रूप से उचित मूल्य वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

टेक्निकल फ्रंट पर, निफ्टी एक गैप-अप ओपनिंग के बाद एक साइडवेज-टू-बुलिश ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है. चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, इंडेक्स को लगभग हर प्रमुख ईएमए स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जो मजबूत अंतर्निहित मजबूती का संकेत देता है. विश्लेषकों का कहना है कि अगर निफ्टी 25,050 से ऊपर बना रहता है तो आने वाले सत्रों में यह 25,250 और 25,500 के स्तर की ओर बढ़ सकता है. बाजार अभी भी तेजी के मूड में है और गिरावट खरीदारी के मौके पैदा कर सकती है. निवेशकों द्वारा जापान के व्यापार आंकड़ों की समीक्षा के बीच, वॉल स्ट्रीट में रात भर की गिरावट के बाद, एशिया-प्रशांत बाजारों में शुरुआती कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. विश्लेषकों के 2.1 प्रतिशत वार्षिक गिरावट के अनुमान से अधिक, जुलाई में जापान के निर्यात में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो चार वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है.

विदेशी निवेशकों की चाल

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार एक दिन की खरीदारी के बाद फिर से शुद्ध विक्रेता रहे और भारतीय शेयरों में 634.26 करोड़ रुपए की बिकवाली की. इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,261.06 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी के साथ अपना समर्थन बनाए रखा. आईएएनएस