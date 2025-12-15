Share Market: दो दिन की छु्ट्टी के बाद खुलते ही भरभराकर गिर गया शेयर बाजार, गिरते बाजार में भी चमके ये स्टॉक्स

Share Market Top Share today: सोमवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला.सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में खुला. सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 233 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,034 और निफ्टी 84 अंक या 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 29,960 पर था. हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स में मामूली सुधार देखने को मिला और सेंसेक्स −32.20 (0.038%) की गिरावट के साथ रैंक कर रहा है.

आज के टॉप शेयर



शुरुआती सत्र में बाजार पर दबाव बनाने का दाम रियल्टी और ऑटो शेयर कर रहे थे. खबर लिखे जाने तक निफ्टी ऑटो 0.85 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ का कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, एनर्जी, कमोडिटी और सर्विसेज लाल निशान में थे. सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, एचयूएल और एलएंडटी गेनर्स थे.

आज के टॉप लूजर्स शेयर

Add Zee News as a Preferred Source

एमएंडएम, ट्रेंट, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएलटेक, सनफार्मा, बजाज फाइनेंस और टाइटन लूजर्स थे. वैश्विक बाजारों में कमजोरी का रुझान देखा जा रहा है. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और बैंकॉक लाल निशान में थे. अमेरिकी शेयर बाजार भी शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए थे.

क्रूड ऑयल की हालात

इसके अतिरिक्त, कमोडिटी सेगमेंट में कारोबार मजबूत बना हुआ है.ब्रेंट क्रूड 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.57 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 61.46 डॉलर प्रति बैरल पर था. इसके अलावा सोना 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,359 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.86 डॉलर प्रति औंस पर थी. आईएएनएस