Share Market: नए साल से पहले बाजार पर दवाब, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों आज भी लाल, क्यों गिर रहा शेयर बाजार

Share Market: नए साल से पहले बाजार पर दवाब, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों आज भी लाल, क्यों गिर रहा शेयर बाजार

साल 2025 के अंतिम हफ्ते में शेयर बाजार में भारी दवाब देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार 5वें कारोबारी दिन लाल निशान के साथ खुले. मंगलवार 5 दिसंबर को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 30, 2025, 12:04 PM IST
Share Market: नए साल से पहले बाजार पर दवाब, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों आज भी लाल, क्यों गिर रहा शेयर बाजार

Share Market: साल 2025 के अंतिम हफ्ते में शेयर बाजार में भारी दवाब देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार 5वें कारोबारी दिन लाल निशान के साथ खुले. मंगलवार 5 दिसंबर को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही. सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करल रहे हैं.  कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला. व्यापक बिकवाली के चलते बाजार के प्रमुख बेंचमार्क गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए.  

सेंसेक्स पर दबाव की वजह 

शुरुआती कारोबारी सत्र में खबर लिखे जाने तक 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 136 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,559.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. जबकि एनएसई निफ्टी 48.90 अंक यानी 0.19 प्रतिशत गिरकर 25,893.20 पर ट्रेड कर रहा था. इस दौरान निफ्टी के सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे. व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.14 प्रतिशत की गिरावट आई तो वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.  

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 0.7 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.6 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.4 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा में 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी पैक में इटरनल, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थकेयर और टाटा स्टील सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे.  

आज के टॉप गेनर्स  

जबकि श्रीराम फाइनेंस, टीएमपीवी, हिंडाल्को, बीईएल, अदाणी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स में शामिल रहे. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि हालांकि साल के आखिर में बाजार में कमजोरी दिख रही है, लेकिन यह बाजार की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्शाता है. एडवांस-डिक्लाइन रेशियो गिरावट के पक्ष में ज्यादा रहा, जिसकी वजह से कल निफ्टी करीब 100 अंक गिर गया. यह समझना जरूरी है कि यह गिरावट कम कारोबार (लो वॉल्यूम) में हुई है. बाजार की दिशा में स्पष्ट बदलाव नए साल की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, जब बड़े संस्थागत निवेशक दोबारा सक्रिय होंगे.  

उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल निवेशकों के लिए बेहतर यही होगा कि वे बाजार पर नजर बनाए रखें और किसी नए ट्रिगर या स्पष्ट दिशा का इंतजार करें, हालांकि बाजार में आई कमजोरी का फायदा उठाकर अच्छी और मजबूत बड़ी कंपनियों (हाई क्वालिटी लार्जकैप) के शेयरों में धीरे-धीरे निवेश किया जा सकता है.  एक्सपर्ट ने आगे कहा कि दो दिन बाद आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़े यह संकेत देंगे कि अर्थव्यवस्था में चल रही खपत की तेजी कितनी टिकाऊ है। आर्थिक विकास के नजरिए से भी ये आंकड़े काफी अहम होंगे. सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 345.91 अंक या 0.41 प्रतिशत गिरकर 84,695.54 पर बंद हुआ था. आईएएनएस

Bavita Jha

Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

