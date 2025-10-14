Advertisement
Share Market: तेजी के साथ खुला शेयर बाजार अचानक क्यों हुआ धड़ाम, इन वजहों से डूबा सेंसेक्स

मंगलवार को शेयर बाजार में अचानक में बिकवाली हावी हो गई. सेंसेक्स औक निफ्टी तेजी के साथ खुले. हरे रंग के साथ सेंसेक्स खुला तो लेकिन अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख सका. एक वक्त ऐसा भी आया कि सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट देखने को मिला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 14, 2025, 03:04 PM IST
Share Market Update: मंगलवार को शेयर बाजार में अचानक में बिकवाली हावी हो गई. सेंसेक्स औक निफ्टी तेजी के साथ खुले. हरे रंग के साथ सेंसेक्स खुला तो लेकिन अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख सका. एक वक्त ऐसा भी आया कि सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट देखने को मिला है. सेंसेक्स जो 189 अंक की बढ़त के साथ खुले थे वो 292 अंक गिरकर 82,035.88 पर पहुंच गया. लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली, शुरुआती  बढ़ तो कायम रखने में नाकाम रहे सेसेंक्स और निफ्टी दोनों लाल हो गए.  

क्यों गिरा शेयर बाजार 

विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर ग्लोबल संकेत और वायदा एक्सपायरी के चलते लगातार दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट देखने को मिला. विदेशी निवेशकों (FII) ने लगातार चार दिन की खरीदारी के बाद 240 करोड़ रुपये की बिकवाली की. Nifty एक्सपायरी वीक होने की वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव ज़्यादा था. इसके अलावा कमजोर रुपये और कच्चे तेल की कीमतों से बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा, जिसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी बिखर गए.  

सुबह हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार

मंगलवार को बाजार हरे निशान में खुला. सुबह करीब 9.28 बजे, सेंसेक्स 189.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,517 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 67 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,294.35 पर कारोबार कर रहा था. ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.35 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.47 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.  सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 0.93 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.28 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.12 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.93 प्रतिशत और निफ्टी रियलिटी 0.20 प्रतिशत की बढ़त में थे.  निफ्टी ऑटो 0.10 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.47 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.30 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 0.02 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहे थे

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स  

 सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस और बीईएल टॉप गेनर्स थे. वहीं, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एसबीआई और टाइटन टॉप लूजर्स थे. अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 1.29 प्रतिशत या 587.98 अंक की बढ़त के साथ 46,067.58 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 102.21 अंक या 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,654.72 और नैस्डेक 490.18 अंक या 2.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,694.61 पर हरे निशान में बंद हुआ.  

ग्लोबल मार्केट का हाल  

एशियाई बाजार सुबह के कारोबार में मिलेजुले रहे. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.21 प्रतिशत की बढ़त में रहा। जापान का निक्केई 1.43 प्रतिशत की गिरावट में रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.60 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.54 प्रतिशत की गिरावट में रहा.  आईएएनएस

