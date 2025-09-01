Share Market: भारत, रूस, चीन साथ-साथ तो गुलजार हुआ शेयर बाजार, खत्म हुआ ट्रंप के टैरिफ का डर, सेंसेक्स में तूफानी तेजी
Share Market: भारत, रूस, चीन साथ-साथ तो गुलजार हुआ शेयर बाजार, खत्म हुआ ट्रंप के टैरिफ का डर, सेंसेक्स में तूफानी तेजी

Why Share Market Jumped:  अमेरिकी अदालत का यह फैसला कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं, एक बड़ी घटना है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बेहद अहम है.  वहीं घरेलू स्तर पर, भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो उम्मीद से कहीं बेहतर है 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 01, 2025, 10:54 AM IST
Share Market: भारत, रूस, चीन साथ-साथ तो गुलजार हुआ शेयर बाजार, खत्म हुआ ट्रंप के टैरिफ का डर, सेंसेक्स में तूफानी तेजी

Share Market: शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ खुला. ये तेजी निवेशकों के चेहरे पर खुशी ले आई, क्योंकि बीते हफ्ते बाजार का बुरा हाल रहा था. ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ वाले टेरर ने भारत के शेयर बाजार को बुरी तरह जख्मी किया था. बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए पिछले 5 महीनों में सबसे खराब बीता. 25 अगस्त को मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,55,41,312.90 करोड़ था, वो 29 अगस्त को घटकर 4,43,41,862.39 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी सिर्फ चार दिन में निवेशकों के 11,99,450.51 करोड़ रुपये डूब गए.  इस हफ्ते बाजार ने वापसी की और पहले ही दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला.  

शेयर बाजार में  क्यों लौटी तेजी ?  

शेयर बाजार में लौटी इस तेजी की सबसे बड़ी चीन में चल रहे SCO 2025 वो तस्वीरें हैं, जहां चीन, भारत और रूस चीन ताकतवर देश एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं. जहां अमेरिका के  भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद को लेकर 25 फीसदी का एक्सट्रा टैरिफ लगाकर झटका दिया. बाजार भी इस झटके को सह नहीं पा रहा ता, लेकिन जब चीन के एसईओ समित में भारत , चीन और रूस एक साथ खड़े दिखे तो निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ गया. उन्हें अमेरिका बनान रूस-भारत-चीन की तिगड़ी दिखने लगी, जो ग्लोबल ताकत की तस्वीवर को बदलने की ताकत रखता है.  एसईओ समिट में भारत की मजबूती देख भारतीय शेयर बाजार का होश भी हाई हो गया.  वहीं इस हफ्ते भारत पर अमेरिकी टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम, ऑटो सेल्स के आंकड़े, जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजे से बाजार उत्साहित है. अमेरिकी अदालत का यह फैसला कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं, एक बड़ी घटना है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बेहद अहम है.  वहीं घरेलू स्तर पर, भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो उम्मीद से कहीं बेहतर है 

सोमवार को बाजार का हाल  

भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सोमवार को सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की. शुरुआती कारोबार में आईटी और पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयरों में तेजी रही. अमेरिकी कोर्ट के एक फैसले से मार्केट सेंटीमेंट को बल मिला, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ज्यादातर अवैध थे, लेकिन अक्टूबर के मध्य तक उन्हें बरकरार रखा जाएगा. इसके अलावा, जून तिमाही के अनुमान से बेहतर जीडीपी आंकड़ों से भी बाजार में तेजी आई.  सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 80,144 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 104.30 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 24,531 पर पहुंच गया.  पढ़ें-  SCO में मोदी के जलवे से घबरा गए ट्रंप, उनके खासमखास रूसी तेल के 'खेल' में लाए ब्राह्मण जाति का एंगल

 

 आज के टॉप गेनर्स शेयर  

निफ्टी पैक में टेक महिंद्रा, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक और ट्रेंट टॉप गेनर्स रहे. इस बीच, जियो फाइनेंशियल 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा, इसके बाद रिलायंस, एचयूएल, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्थान रहा.   

;