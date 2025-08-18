GST की झप्पी से बाजार की छप्परफाड़ शुरुआत, 1000 अंक चढ़कर खुला सेंसेक्स, मिनटभर में ₹556660 करोड़ का मुनाफा

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी जा रही है. सेंसेक्स 1000 अंक की तेजी के साथ खुला और चंद मिनटों में उसकी तेजी 1100 को पार कर गई. वहीं निफ्टी 50 ने जुलाई के बाद पहली बार 25000 के आंकड़े को पार किया. सेंसेक्स 1154 अंकों की तेजी के साथ 81,752.60 पर ट्रेड कर रहा है. इस तेजी ने 10 मिनट में निवेशकों का खजाना भर दिया.लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10 मिनट में ही 556,660.86 करोड़ रुपये चढ़ गया, जिसका सीधा मुनाफा निवेशकों को हुआ.

शेयर बाजार में क्यों आई तेजी ?

शेयर बाजार में इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ऐलान है. पीएम मोदी ने GST रिफॉर्म का ऐलान किया. इस रिफॉर्म ने निवेशकों का मुनाफा बढ़ा दिया. पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दिवाली पर टैक्स में बड़ी कटौती होगी. सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे. जीएसटी सुधार की उम्मीद से कंपनियों का उत्साह बढ़ा है. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई बड़े ऐलान किए. मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स, सुदर्शन चक्र मिशन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा रिसर्च और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस बढ़ाने की बात कही, जिससे बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और शेयर बाजार में धुंआधार तेजी देखने को मिली है. द्वारका एक्सप्रेसवे पर 34 लेन वाला सबसे बड़ा टोल प्लाजा, नोएडा से गुड़गांव जाने पर कितना लगेगा टोल टैक्स, फास्टैग पास करेगा काम ?

बाजार में तेजी के पीछे ये फैक्टर्स

जीएसटी सुधार से टैक्स कटौती की उम्मीद. अमेरिका और रूस के बीच बैठक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, विदेशी निवेशकों की घर वापसी और दर्जनों आईपीओ के दस्तक के चलते शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है. आज ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है. मारुति के शेयर करीब 8 फीसदी चढ़े, बजाज फाइनेंस चढ़े हैं. वहीं आटीसी, एलटी और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है.