Share Market Open: शनिवार को छुट्टी के दिन क्यों खुला शेयर बाजार, BSE-NSE में ट्रेडिंग हो रही या नहीं?

Share Market Open or close: आम तौर पर शेयर बाजार में शनिवार-रविवार की छुट्टी रहती है.शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होता है. ट्रेडिंग बंद रहती है, लेकिन इस शनिवार को शेयर बाजार खुला है.  आज 4 अक्‍टूबर (शनिवार) को शेयर बाजार को खुला रखा गया है. हालांकि ये बाकी दिनों की तरह दिनभर खुला नहीं रहेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 04, 2025, 11:52 AM IST
आज 4 अक्‍टूबर (शनिवार) को शेयर बाजार को खुला रखा गया है. हालांकि ये बाकी दिनों की तरह दिनभर खुला नहीं रहेगा. कुछ शर्तों और टाइमिंग के साथ आज बाजार को खोला गया है. दरअसल NSE और BSE को आज मॉक ट्रेडिंग (mock trading) सेशन के लिए खुला रखा गया है.   

आज क्यों खुला है शेयर बाजार ?  

आज शेयर बाजार को मॉक ट्रेडिंग के लिए खोला गया है. मॉक ट्रेडिंग सेशन के दौरान ट्रेडिंग सिस्‍टम्‍स और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की टेस्टिंग, इमरजेंसी की स्थिति में प्रैक्टिस , ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को फाइनेंशियल रिस्‍क के बिना नए सिस्टम के साथ सजह बनाने के लिए रखा जाता है. इस मॉक ट्रेडिंग के दौरान थर्ड पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने ट्रेडिंग ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं.इसके लिए टाइमिंग और घंटे पहले से तय है, जैसे आज के लिए मॉक ट्रेडिंग सेशन सुबह 10:15 बजे से 11 बजे तक होगा, जबकि ट्रेडिंग टाइम 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा.

बीते हफ्ते शेय बाजार का हाल   

बाजार के जानकारों ने शनिवार को कहा कि भारतीय शेयर बाजार ने पिछले सप्ताह का समापन सकारात्कम रुख के साथ किया क्योंकि आरबीआई के विकास संबंधी रुख से निवेशकों के विश्वास को मजबूती मिली. सेंसेक्स बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,207.17 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,894.25 पर बंद हुआ.  निफ्टी ने अपने प्रमुख 50-डे मूविंग एवरेज 24,830 के स्तर को पार किया और एक डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की. पिछली सप्ताह की गिरावट के बाद इंडेक्स ने 24,800 स्तर से ऊपर बंद होकर रिकवरी के संकेत दिए.  

बाजार के प्रदर्शन की वजह 

आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत करने और ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा से बैंकिंग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन हुआ. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा अक्टूबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती, डॉलर सूचकांक में नरमी और बेस मेटल की स्थिर कीमतों को लेकर आशावाद के चलते मेटल स्टॉक्स में तेजी जारी रही.   क्रैश होने वाला है शेयर बाजार,सोना बना दोधारी तलवार...वॉरेन बफे का यू-टर्न तो गोल्ड पर RBI की चेतावनी, कहा- कच्चे तेल जैसा होगा हाल

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

