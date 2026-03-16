Advertisement
trendingNow13142781
Hindi Newsबिजनेसजिसके पास न तेल, न सोना, न समंदर, उस देश में अपनी तिजोरी लेकर क्यों भाग रहे हैं मिडिल ईस्ट के अरबपति ?

जिसके पास न तेल, न सोना, न समंदर, उस देश में अपनी तिजोरी लेकर क्यों भाग रहे हैं मिडिल ईस्ट के अरबपति ?

Iran War:  मिडिल ईस्ट जंग के बाद से इन देशों के अरबपति अपनी संपत्ति यहां से निकाल रहे हैं. सिर्फ कैश ही नहीं बॉन्ड और दूसरी संपत्तियां गल्फ देशों से निकालकर स्विट्जरलैंड भेज रहे है. जंग के बीच स्विट्जरलैंड इन अरबपतियों की पहली पसंद बन रहा है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 16, 2026, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसके पास न तेल, न सोना, न समंदर, उस देश में अपनी तिजोरी लेकर क्यों भाग रहे हैं मिडिल ईस्ट के अरबपति ?

Gulf War Impact: अमेरिकी मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत कर दी. अमेरिका और इजरायल ने साथ मिलकर ईरान को निशाना बनाया तो जबावी हमले ने मिडिल ईस्ट के कई देशों भी इसकी चपेट में आ गए. ईरान के हमले सऊदी अरब, कुवैत, कतर समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को निशाना बना रहे हैं. इस जंग ने केवल तेल और गैस को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि कारोबार, व्यापार सब ठप पड़ रहे हैं. मिलाइलें सिर्फ सरकारी दफ्तरों या आवासों पर नहीं अमीरों की तिजोरी को निशाना बना रहे हैं.  हमले के डर से इन देशों के अरबपति अब वहां से पैसा निकलकर दूसरे देश भेज रहे हैं. इन देशों के अमीर अपना पैसा सेफ हैवन कहलाने वाले स्विट्जरलैंड में निवेश करने लगे हैं. 1 ट्रिलियन डॉलर ने अधिक संपत्तियों को मैनेजमेंट करने वाले बैंकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया कि ईरान जंग के बाद स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ा है. खासकर खाड़ी देशों से निवेशकों ने जहां निवेश बढ़ा दिया है.  

मिडिल ईस्ट जंग से स्विट्जरलैंड को हो रहा फायदा  

ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने इन देशों के रईसों की चिंता बढ़ा दी है. निवेशक अब अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाना चाह रहे हैं, जो युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता से दूर हो. उनकी ये तलाश स्विट्जरलैंड में पूरी हो रही है. बैंकर्स की माने तो स्विट्जरलैंड की राजनीतिक स्थिरता और मजबूत बैंकिंग गोपनीयता कानून इसे मिडिल ईस्ट के निवेशकों की पहली पसंद बना रहा है. आने वाले महीनों में खाड़ी देशों से आने वाले फंड का इन्फ्लो और बढ़ेगा. निवेशक न केवल कैश बल्कि सोने और अन्य अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों में भी निवेश कर रहे हैं ताकि  वो जंग की जोखिम को कम कर सके.  मिडिल ईस्ट जंग के बीच खाड़ी देशों के अरबपति और कारोबारी अपनी संपत्ति को वहां से निकालकर स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं. बीते तीन सालों में जहां निवेश का प्रवाह 40 फीसदी बढ़ा है.  पढ़ें-ईरान पर हमला कर फंस गए ट्रंप? होर्मुज पर अकेले पड़ा अमेरिका, दोस्तों ने मुंह मोड़ा तो चीन के आगे फैलाया मदद का हाथ

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों स्विट्जरलैंड बना निवेशकों की पहली पंसद 

स्विस बैंकर्स एसोसिएशन की चीफ मार्टिन हेस की माने तो स्विट्जरलैंड ने अपनी पहचान एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश के विकल्प के तौर पर बनाई है.  सुरक्षित निवेश के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता निवेशकों को जहां इन्वेस्ट के लिए आकर्षित करती है.  वहीं डेलॉयट स्विट्जरलैंड के वेल्थ मैनेजमेंट चीफ पैट्रिक स्पिलर कहते हैं कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हो रहे हमलों के बाद से वहां की संपत्ति तेजी से स्विट्जरलैंड आ रही हैं. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अरबों डॉलर का निवेश आएगा. जानकार मानते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो कैश इनफ्लो और बढ़ेगा. सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं बल्कि यूरोपीय निवेशकों का फोकस भी स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ा है. निवेशक स्विस बैंकों में लगातार पूछताछ को बढ़ा रहे हैं.   पढ़ें- पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

 

क्यों स्विट्जरलैंड निवेशकों को खींच लेता है 

स्विट्जरलैंड के पास न तो तेल है, न सोना है, न लोहा न कोई बड़ा प्राकृतिक संसाधन, लेकिन फिर भी इस देश की आर्थिक मजबूती ऐसी है कि दुनियाभर के निवेशक यहां पैसा लगाते हैं. जहां कई फीट जमी हुई बर्फ , ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और उबड़-खाबड़ जमीन ऐसा कि खेती या हेवी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी दुनियाभर के अरबपति इस देश में पैसा लगाते हैं.  इसकी सबसे बड़ी वजह स्थिर राजनीति, मजबूत बैंकिंग सेक्टर है. दरअसल जहां की सरकार ने 1934 में 'फेडरल एक्ट ऑन बैंक्स एंड सेविंग्स बैंक्स (धारा 47)' लगाया, जिसके आधार पर 'बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट'(Swiss Banking Secrecy Act) लागू कर दिया गया. जहां के बैंकों में खाता खुलवाने वाले लोगों की पहचान कभी उजागर नहीं की जाती है. गोपनीयता यहां के बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से दुनियाभर से पैसा स्विट्जरलैंड आने लगा. देखते ही देखते यह देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइननेंशियल सेंटर बन गया.  इसी गोपनीयता ने यहां की करेंसी स्विस फ्रैंक को भरोसेमंद बना दिया. जब मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आया तो निवेशक एक बार फिर से स्विस बैंकों का रूख करने लगे हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Middle East War

Trending news

मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...