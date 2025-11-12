Advertisement
टाटा मोटर्स के डीमर्जर का कैसे होगा फायदा, एन चंद्रशेखरन ने समझाया पूरा प्लान, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीक्ल्स सेगमेंट में बड़ी तैयारी

टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद उसके कमर्शियल और पैसेंजर व्हीक्ल्स सेगमेंट अब अलग-अलग हो चुके हैं. आज शेयर बाजार में टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीक्लस बिजनेस की लिस्टिंग हुई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 12, 2025, 10:20 PM IST
Tata Motors: टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद उसके कमर्शियल और पैसेंजर व्हीक्ल्स सेगमेंट अब अलग-अलग हो चुके हैं. आज शेयर बाजार में टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीक्लस बिजनेस की लिस्टिंग हुई. इस मौके पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस सेगमेंट का डीमर्जर एक बड़ी उपलब्धि है इससे एक नए युग की शुरुआत हुई है और एक लंबे साझा वित्तीय इतिहास के बाद दोनों कंपनियों को स्वतंत्र रूप से विकास की रणनीतियां बनाने का मौका मिलेगा

टाटा मोटर्स  के डीमर्जर का कैसे होगा फायदा  

टाटा मोटर्स की कमर्शियल इकाई के लिस्टिंग समारोह में बोलते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (एमपीवी) को हमेशा से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (टीएमसीवी) से सपोर्ट मिलता आया है. उन्होंने आगे कहा कि कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट से कैश फ्लो आ रहा है और इसका पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट के पूंजीगत व्यय में उपयोग किया जा रहा था.  दोनों कारोबार को मजबूत रखने के लिए टाटा मोटर्स का डीमर्जर आवश्यक था. डीमर्जर का विचार सबसे पहले 2017-18 में आया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई. इस पर बाद में फिर से ध्यान केंद्रित किया गया और पिछले कुछ वर्षों में इसने गति पकड़ी, जिसका समापन इस वर्ष की शुरुआत में आधिकारिक रूप से डीमर्जर के रूप में हुआ. 

कौन है मुनाफे में

चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लगातार मुनाफे में बनी रही है, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लगातार वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. पिछले 8-9 साल पहले मुझे स्पष्ट हो गया था कि इस कंपनी को एक अलग रास्ता अपनाना होगा और डीमर्जर करने से पहले, इसे तैयार करना होगा.
दिन की शुरुआत में टाटा मोटर्स की कमर्शियल इकाई के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 335 रुपए प्रति यूनिट पर लिस्ट हुए, जो कि डिस्कवरी प्राइस 260.75 रुपए प्रति यूनिट से 28.5 प्रतिशत अधिक था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर 330.25 रुपए प्रति यूनिट पर लिस्ट हुए, जो कि डिस्कवरी प्राइस 261.90 रुपए प्रति शेयर से 26.09 प्रतिशत अधिक था. आईएएनएस

