चढ़ते शेयर बाजार में भी क्यों क्रैश हुआ टाटा मोटर्स,कमजोर आंकड़ों ने बिगाड़ा मूड, Tata Motors PV 7% टूटा

Tata Motors Share: डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर बुरी तरह से टूट गए. सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए. बाजार खुलने के साथ ही TMPV 7% गिरकर 363 रुपये के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. दरअसल कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए. शुक्रवार को कंपनी की ओर से Q2FY26 के नतीजे जारी किए गए. जिसमें रेवेन्यू 13.5% गिरकर 72,349 करोड़ पर आ गया.वहीं एडजस्टेड EBITDA में 1043 करोड़ का घाटा रहा. कमजोर नतीजों और लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) के लिए अनुमानों में कटौती की वजह से TMPV के शेयर धराशाई हो गए.

आज शेयर बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ खुला. सुबह 9:34 पर सेंसेक्स 260 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,823 और निफ्टी 64 अंक या 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,974 पर था. शुरुआत में बाजार की तेजी का नेतृत्व एनर्जी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयर कर रहे थे. इसके साथ ही, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, मेटल और प्राइवेट बैंक हरे निशान में थे. केवल आईटी इंडेक्स ही लाल निशान में था.

निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर



बैंकिंग शेयरों में तेजी के कारण निफ्टी बैंक नए ऑल-टाइम हाई 58,977 पर पहुंच गया है. सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, एमएंडएम, टाइटन, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, सन फार्मा और टेक महिंद्रा गेनर्स थे. इटरनल (जोमैटो), टीसीएस, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक लूजर्स थे.