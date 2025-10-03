लाल बाजार में बवाल मचा रहा है टाटा का यह शेयर, दो खबरों से लगाई 3% की छलांग,अभी कितना भागेंगे

Tata Motors Share: शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं. सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला, लेकिन एक शेयर लगातार भाग रहा है. गिरते बाजार में भी यह शेयर लगातार चढ़ रहा है. गिरते बाजार में भी TATA MOTORS के शेयर 3 फीसदी तक चढ़ गए. टाटा मोटर्स के शेयर 723.75 रुपये से चढ़कर 724.25 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. 1 अक्टूबर को इस शेयर में 4.83 फीसदी का उछाल देखने को मिला था. 2 अक्टूबर की छुट्टी के बाद जब आज शेयर बाजार खुले तो इस शेयर ने 3 फीसदी की छलांग लगा दी. अब सवाल यह है कि आखिर इस शेयर में उछाल आई क्यों?

क्यों चढ़े टाटा मोटर्स के शेयर

टाटा मोटर्स के शेयर में आई इस तेजी के सबसे बड़ा कारण डीमर्जर है. टाटा मोटर्स का डीमर्जर 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो गया है. मतलब ये कि टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल (CV) और पैसेंजर व्हीकल (PV) डिविजन अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बदल जाएंगे. इस डिमर्जर के बाद जिन शेयरधारकों को 14 अक्टूबर तक कंपनी के शेयर रखते हैं, उन्हें 1:1 के अनुपात में नई कॉर्मिशियल व्हीकल्ल के शेयर मिलेंगे. डिमर्जर के अलावा जीएसटी सुधार के बाद टाटा मोटर्स की गाड़ियों के सेल में आई तेजी के चलते शेयर का जोश हाई है. टाटा मोटर्स के एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. सितंबर में टाटा मोटर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. टाटा मे हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए पैसेंजर्स व्हीकल्स में नंबर 2 का मुकाम हासिल कर लिया है.